Gifhorn: Radfahrer und Siebenjährige prallen zusammen

Gifhorn. An der Ampel in der Gifhorner Allerstraße sind am Montag ein junger Radfahrer und ein Mädchen kollidiert. Der Jugendliche wird nun gesucht.

Die Polizei im Landkreis Gifhorn ermittelt zu zwei Unfällen und sucht Zeuginnen oder Zeugen. So kam es am Montag, 24. April, in der Allerstraße in Gifhorn zu einer Kollision zwischen einem bislang unbekanntem Radfahrer und einer siebenjährigen Fußgängerin.

Das Mädchen wartete gegen 7.30 Uhr an der Ampel, als der Radfahrer auf dem Fußweg an ihr vorbei fahren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, beide stürzten zu Boden. Das Mädchen erlitt Verletzungen im Gesicht, an den Händen und an den Knien.

Der junge Radfahrer entschuldigte sich, fuhr dann jedoch weiter. Er wurde vom Mädchen als zirka 15 Jahre alt beschrieben. Sein Haar war schwarz, schulterlang und gelockt. Der Junge trug einen dunklen Schulranzen und verletzte sich bei dem Sturz vermutlich ebenfalls leicht. Hinweise auf den Radfahrer nimmt die Gifhorner Polizei unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

Unfallflucht in Wesendorf – Polizei sucht Zeugen

Zudem bittet die Polizei in Wesendorf um Zeuginnen oder Zeugen – zu einem Unfall, der sich bereits am 7. Januar auf dem Edeka-Parkplatz in Wesendorf ereignet hat. Der Verursacher war beim Rückwärtseinparken gegen ein anderes Auto gestoßen. Gleich darauf hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Eine Zeugin versuchte noch, den Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen – dieser verließ den Parkplatz jedoch in Richtung Wahrenholz. Den Ermittlungen nach verfolgte ein weiterer Zeuge den flüchtigen Pkw bis in ein Wohngebiet. Diesen Zeugen sucht nun die Polizei. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05376) 976560 zu melden.

red

