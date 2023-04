Boitzenhagen: Autofahrer prallt frontal gegen Baum

Boitzenhagen. Wegen seiner Verletzungen musste ein 21-Jähriger am Mittwochabend ins Krankenhaus. Der Unfall geschah auf der K32 – unter Alkoholeinfluss.

Ein 21-jähriger Mann hat sich am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall nahe Boitzenhagen verletzt. Der Autofahrer war laut Polizei auf der Kreisstraße 32 in Richtung Radenbeck unterwegs gewesen, war gegen 22.30 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und im Seitenraum frontal gegen einen Baum gefahren.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 21-Jährigen fest – eine Kontrolle ergab einen Wert von 0,82 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Polizei stellte zudem seinen Führerschein sicher.

Unfall auf K32: Autofahrer muss wegen Verletzungen und Promille-Wert ins Krankenhaus

Im Krankenhaus, in das der Mann wegen der durch den Unfall zugezogenen Verletzungen gebracht werden musste, wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er wurde abgeschleppt.

