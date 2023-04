Gifhorner MC Fitti grillt den Promi-Koch Steffen Henssler

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit Steffen Henssler, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler". Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit Steffen Henssler, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler". Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler" zu Gast. Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler". Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit Sternekoch Hans Neuner, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler". Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler" (von links): Hans Neuner, MC Fitti, Christian Rach, Steffen Henssler, Steven Gätjen, Djamila Rowe, Laura Wontorra, Jana Ina Zarella sowie Papis Loveday (sitzend, links.) und Reiner Calmund. Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit Steven Gätjen, Djamila Rowe und Papis Loveday, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler". Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit Moderatorin Laura Wontorra (von links), Papis Loveday, Steven Gätjen und Djamila Rowe, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler". Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit (von links) Hans Neuner, Papis Loveday und Djamila Rowe, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler" zu sehen. Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit (von links) Steven Gätjen, Djamila Rowe und Papis Loveday, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler" zu sehen. Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit Moderatorin Laura Wontorra, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler". Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit Steven Gätjen, Djamila Rowe und Papis Loveday, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler". Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti, hier mit (von links) Steven Gätjen, Djamila Rowe und Papis Loveday, ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler" zu sehen. Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler". Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti ist am Sonntag zu Gast im TV-Sender VOX bei "Grill den Henssler" (von links): Steffen Henssler, Laura Wontorra, MC Fitti, Papis Loveday, Steven Gätjen und Djamila Rowe.Die Folge ist am 30. April um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

„MC Fitti, Steven Gätjen, Papis Loveday und Jamila Rowe sind heiß wie Frittenfett“, heißt es im Clip für die Vox-Sendung „Grill den Henssler“. Der aus Gifhorn stammende Rapper und Musiker steht am Sonntag in der zweiten Folge der neuen Staffel in der Küche und zeigt sein Können im Duell gegen Promikoch Steffen Henssler. Zu sehen ist „Grill den Henssler“ um 20.15 Uhr auf VOX.

MC Fitti gastierte 2019 im Gifhorner Kultbahnhof

Mit Unterstützung von Koch-Coach Hans Neuner, eigens aus Portugal eingeflogen, stellen sie sich dem kulinarischen Wettkampf, moderiert von Laura Wontorra. Wer die meisten Punkte erhält und damit auch das Preisgeld für einen guten Zweck spenden darf, entscheidet die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.

Grillen – das ist eine ziemlich perfekte Challenge für den Gifhorner Rapper MC Fitti oder Dirk Witek, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. In Gifhorn aufgewachsen, zur Schule gegangen und eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, zog es den 47-Jährigen in jungen Jahren nach Berlin. Zunächst arbeitete er hinter den Kulissen, mittlerweile seit mehr als zehn Jahren davor. Mit „30° Grad“ gelang ihm 2012 ein Sommerhit der Rapszene, ein Jahr später folgte sein Debütalbum „Geilon“. Damit war er auch einer der gefeierten Musiker beim Holi-Festival 2013 in Braunschweig.

MC Fitti, sein Markenzeichen sind Sonnenbrille, Cap und Rauschebart, war als Schauspieler in dem Film „Der Sportpenner“ dabei, trat auf in Werbeclips für Volkswagen und beteiligte sich an Streetart-Projekten. In Gifhorn trat er 2019 erstmals im Kultbahnhof beim Unser-Aller-Festival auf.

MC Fitti: „Es wird leicht hektisch in der Küche“

Und jetzt an der Grillstation. Das sollte dem Gifhorner eigentlich ziemlich gut liegen, postet er doch auf seinem Facebook-Account oder bei Instagram regelmäßig Fotos von Grillaktionen. Mal sind es Short Ribs, mal Triple Cheese-Burger oder am Valentinstag ein Tomahawk-Steak. Bei „Grill den Henssler“ sind es Garnelen. Und: „Es wird leicht hektisch in der Küche“, schreibt MC Fitti auf Instagram.

Und das Ergebnis? „Schmeckt wie ‘ne Dschungelprüfung“, kommentiert Moderatorin Laura Wontorra in Anspielung auf die Teilnahme von Papis Loveday und Jamila Rowe bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Vorab ist Folge 2 von „Grill den Henssler“ schon auf RTL+ zu sehen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de