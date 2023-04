Schwerer Unfall in Vorhop: Motorradfahrerin prallt gegen Hauswand

Vorhop. Eine 44-jährige Frau hat sich am Sonntag in Vorhop schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Hamburger Klinikum.

In Vorhop im Landkreis Gifhorn hat sich am Sonntag eine 44-jährige Frau bei einer Motorradfahrt verletzt. (Symbolbild)

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntag in Vorhop: Eine 44-jährige Motorradfahrerin verunglückte und verletzte sich schwer – sie wurde per Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Hamburg geflogen.

Wie die Wittinger Polizei erläutert, wollte die Frau gegen 13.30 Uhr mit ihrem Motorrad von der Dorfstraße nach links auf die Braunschweiger Straße fahren. Dabei verlor sie – den ersten Ermittlungen zufolge wegen nicht angepasster Geschwindigkeit – die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand.

Die Polizei Wittingen hat die Ermittlungen aufgenommen und lobt ausdrücklich die Ersthelfer, die sich vor Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst um die schwer verletzte Frau kümmerten.

red

