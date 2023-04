Unfall auf Teichgut-Kreuzung – vier Personen leicht verletzt

Wesendorf. In der Samtgemeinde Wesendorf sind am Samstagmittag zwei Autos kollidiert. Zudem sucht die Gifhorner Polizei nach Zeugen zu einer Unfallflucht.

Im Landkreis Gifhorn haben sich am Samstag vier Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie kamen alle leicht verletzt in Krankenhäuser. (Symbolbild)

Auf der Teichgut-Kreuzung bei Wesendorf sind am Samstag zwei Autos kollidiert – vier Personen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Das berichtet die Gifhorner Polizei.

Der Unfall geschah demnach gegen 13.30 Uhr. Die Insassen im Alter von 15, 22, 63 und 64 Jahren kamen allesamt in Kliniken. Neben der Polizei waren mehrere Rettungswagen sowie mehrere Feuerwehren im Einsatz. Zum genauen Unfallhergang wird nun ermittelt.

Ladesäule in Gifhorn gerammt: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstagvormittag wiederum wurde die Polizei Gifhorn über eine beschädigte E-Ladesäule am Schillerplatz in Gifhorn informiert. Bei der Aufnahme stellte sich der Fall als eine Verkehrsunfallflucht heraus. „Ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer fuhr gegen die E-Ladesäule, welche hierdurch umkippte“, berichtet die Polizei. Ein danebenstehendes Verkehrszeichen wurde ebenso beschädigt. Der zuständige Betreiber musste die Ladesäule sichern.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Wache der Polizeiinspektion Gifhorn – telefonisch erreichbar unter (05371) 9800 – oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

