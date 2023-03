Wesendorf: Polizei findet Betäubungsmittel bei Kontrolle

Wesendorf. Eine „Substanz in Pulverform“ haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Wesendorf gefunden. Dabei soll es sich um Betäubungsmittel handeln.

Ein Betäubungsmittel haben zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Wesendorf gefunden. Wie die Polizei mitteilt, war zwei Beamten am Mittwochnachmittag ein Auto aufgefallen, das in erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug kurz vor Erreichen der Bundesstraße 4.

Polizei findet Betäubungsmittel in Wesendorf

„Bei der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem 20-jährigen Fahrer fest, die auf eine Beeinflussung auf Betäubungsmittel hindeuteten“, heißt es im Bericht. Zudem fanden sie bei dem 20-Jährigen eine „geringe Menge einer Substanz in Pulverform“ – laut Polizei nach ersten Ermittlungen ein Betäubungsmittel. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeiten- und eines Strafverfahrens gegen den Mann ein. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

