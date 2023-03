Gifhorn. Zwei Autos sind am Dienstagabend im Gifhorner Stadtgebiet kollidiert. Dabei gab es einen Verletzten und ein überraschendes Ermittlungsergebnis.

Ein Unfall in Gifhorn hat am Dienstag einen Verletzten gefordert (Symbolfoto).

Polizei Gifhorn Vorfahrt missachtet: Verletzter nach Autounfall in Gifhorn

In Gifhorn hat es am Dienstagabend gegen 21 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei war ein 31-Jähriger mit seinem Toyota Corolla von der Beethovenstraße auf den I. Koppelweg gefahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der mit seinem Volkswagen Caddy auf dem I. Koppelweg in Richtung stadtauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, durch den die beiden Fahrer und ein weiterer Insasse des Toyotas leicht verletzt wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der 48-jährige Caddy-Fahrer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,18 Promille, der Führerschein des Mannes wurde daraufhin sichergestellt.

red

