Inflationsausgleich 3000 Euro on top für Gifhorner IAV-Team

Der Entwicklungsdienstleister IAV zahlt seinen 7600 Beschäftigen die volle abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro. Auch das rund 3500-köpfige Gifhorner Team profitiert von der Einigung , die Unternehmen und Gewerkschaft IG Metall mitteilten.

Das Geld fließt ergänzend zu dem Tarifvertrag von 2021 in mehreren Raten: 250 Euro im März, 500 Euro im Mai, 750 Euro im Oktober und dann 2024 jeden Monat 250 Euro bis Juni – wenn die nächste Tarifrunde ansteht.

IG-Metall-Verhandlungsführer Josef Katzan verweist auf die bisherigen Tarifbestandteile: 2,3 Prozent Lohnplus seit 2022, Qualifizierungsbudget, Altersteilzeit und Entfristung für viele Kollegen. „Mit dem zusätzlichen Tarifabschluss zur Inflationsausgleichsprämie haben die Tarifpartner Wort gehalten, dass durch die Laufzeit der Entgelttabelle bis Ende 2023 niemand in finanzielle Schwierigkeiten kommen soll.“

Auch IAV-Gesamtbetriebsratschefin Tanja Schneider lobt die finanzielle Entlastung der Belegschaft und das „starke Zeichen der Wertschätzung“.

IAV-Arbeitsdirektor: Das Geld muss wieder reinkommen

IAV-Arbeitsdirektor und Geschäftsführer Dr. Uwe Horn betont: „Als Unternehmen tragen wir Verantwortung für unsere Mitarbeitenden und unterstützen sie so gut wir können. Ich bin sehr glücklich, dass wir unseren Beschäftigten den vollen Prämienbetrag in Höhe von 3000 Euro zugutekommen lassen können. Klar ist aber auch: Für IAV bedeutet das eine zusätzliche Belastung in zweistelliger Millionenhöhe, die wir durch ein signifikantes Umsatzwachstum kompensieren müssen.“

IAV entwickelt die digitale Mobilität der Zukunft, setzt aber auch auf Wachstumsfelder wie Energiemanagement und Landwirtschaft. 2022 erreichte der Umsatz des Konzerns mit Sitz in Berlin rund 837 Millionen Euro.

