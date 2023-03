Gifhorn. An der Sporthalle Nord haben Unbekannte für Sachschaden gesorgt, weil sie ihre Driftkünste testen wollten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei in Gifhorn ist auf der Suche nach mehreren Fahrern, die an der Sporthalle Nord ihre Driftkünste testen wollten und dabei hohen Sachschaden verursacht haben. (Symbolbild)

Blaulicht Gifhorn Nach Drift-Unfall in Gifhorn: Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter Anfang März einen Begrenzungspfosten und den Bordstein an der Sporthalle Nord in Gifhorn beschädigt hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Das gaben die Ermittler am Dienstag bekannt.

Drifting in Gifhorn

Demnach haben Unbekannte in der schneereichen Freitagnacht, 11. März, ihre Drift- und Fahrkünste auf dem Parkplatz der Sporthalle Nord in der Bruno-Kuhn-Straße getestet.

Einer der Fahrer muss dabei mit seinem Wagen eine Bordsteinkante und einen Begrenzungspfosten beschädigt haben. Es entstanden etwa 800 Euro Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800 entgegen.

red

