Gifhorn. 100 Feuerwehr-Führungskräfte aus dem Kreis Gifhorn kamen in der Altmark zu einem Seminar zusammen, um sich fortzubilden und Erfahrungen auszutauschen.

Klausurtagung Kreisfeuerwehren Feuerwehrleute aus dem Kreis Gifhorn treffen sich am Arendsee

Rund 100 Führungskräfte aus den Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Gifhorn sowie 25 Führungskräfte des Kreiskommandos der Feuerwehr kamen vor kurzem, am Arendsee zusammen, um aktuelle Themen zu besprechen und sich fortzubilden. Wie Carsten Schaffhauser, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Gifhorn, berichtet, lade die Kreisfeuerwehr alle zwei Jahre zu diesem Seminar ein. „Wir freuen uns, dass wir nach dem coronabedingten Ausfall im Jahr 2021 in diesem Jahr wieder turnusmäßig tagen konnten“, so der Kreisausbildungsleiter Frank Papenfuß.

Das hob auch der Kreisbrandmeister Jens Diekmann in seiner Begrüßung hervor. Der gemeinsame Austausch sei wichtig, um die Feuerwehren weiter nach vorn zu bringen. Gemeinsam mit seinem Team der Ausbilder auf Kreisebene zeichnete er für die Organisation des Wochenendes verantwortlich. Und sie hatten im Kinder- und Jugenderholungszentrum Arendsee in der Altmark ein buntes Programm mit verschiedenen Referenten für die beiden Tage auf die Beine gestellt.

So erfuhren sie von Nico Fladerer – Organisatorischer Leiter (OrgL) beim Deutschen Roten Kreuz einiges über die verschiedenen Rettungsmittel, die im Landkreis bei Schadenslagen zur Verfügung stehen. Sehr interessant war auch der Vortrag von Torsten Bodensiek, der über das Thema „Taktische Ventilation“ und dabei insbesondere über neue Erkenntnisse der vergangenen Jahre berichtete.

Welche rechtlichen Vorgaben gelten bei einem Einsatz mit Drohne?

Der Samtgemeindebrandmeister der Samtgemeinde Meinersen, Sven J. Mayer, ließ den großen Bahneinsatz im November noch einmal Revue passieren. Der Abend wurde für den gemeinsamen Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern genutzt. Am Sonntag war dann die Taktische Einheit Drohne (TED) der Kreisfeuerwehr angereist. Nach einem kurzen theoretischen Teil, in dem insbesondere die Möglichkeiten und die rechtlichen Vorgaben beim Einsatz einer Drohne besprochen wurden, gab es für die Teilnehmer praktische Vorführungen der verschiedenen Drohnen und deren Einsatzmöglichkeiten auf dem Gelände, berichtete Schaffhauser.

Außerdem waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug aus Calberlah, ein Löschgruppenfahrzeug und ein Rettungsboot aus Bokensdorf in die Altmark gekommen und konnten von den Teilnehmern besichtigt werden. Der Abschnittleiter Süd und stellvertretende Kreisbrandmeister Matthias Klose dankte abschließend den Organisatoren für die gute Arbeit.

red

