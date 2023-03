72-Jähriger stürzt in Hankensbüttel – Passat-Fahrer gesucht

Ein 72-Jähriger hat ich am Dienstagnachmittag am Kopf verletzt.

Zum Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer ist es am Dienstag in Hankensbüttel gekommen, teilt die Polizei mit. Gegen 17.25 Uhr stürzte ein 72-jähriger Radfahrer in Folge des Unfalls auf dem Bohldamm Ecke Wiesenweg und verletzte sich am Kopf.

Polizei Wittingen sucht Unfallfahrer

Zunächst sei der Fahrer des Autos, ein Volkswagen Passat, ausgestiegen und habe dem 72-Jährigen ein Taschentuch gereicht. Daraufhin entfernte sich der Autofahrer mit seinem Fahrzeug wieder.

Nun sucht die Wittinger Polizei den Fahrzeugführer oder Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 05831 252880 entgegen.

