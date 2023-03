Ärzte informieren sich über Perspektiven im Landkreis Gifhorn

Am 1. März lud der Landkreis Gifhorn interessierte junge und erfahrene Ärztinnen und Ärzte zur Informationsveranstaltung „Hausarzt werden! Perspektiven und Chancen“ ein. Insgesamt 16 Ärzte und angehende Ärzte informierten sich über die Unterstützungsmöglichkeiten bei der Niederlassung. „Hausärzte sind Mangelware, insbesondere im ländlichen Raum. Umso mehr waren wir über das große Interesse an unserer Informationsveranstaltung erfreut. Jede Ärztin und jeder Arzt, den wir für unseren Landkreis gewinnen, sichert die zukünftige Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger. Als Landkreis möchten wir Ärztinnen und Ärzte bei Ihrem Vorhaben unterstützen und Ihnen einen guten Start bei uns im Landkreis Gifhorn ermöglichen“, resümiert Landrat Tobias Heilmann.

Neben den eigenen Angeboten des Landkreises, wie der Ansiedlungsprämie der Wirtschaftsförderung, dem Stipendien- und Medizin-Mentoring-Programm, haben die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen sowie das Heilberufe-Center der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und das BraWo-Med-Team der Volksbank ihr Unterstützungsportfolio aufgezeigt. Dr. Karen Werner, Ärztin in Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin, war dankbar für die zahlreichen Informationen. „Es war ein sehr guter Überblick, wo es Beratung und Förderungen gibt, wenn es dann um die berufliche Zukunft in der Niederlassung geht. Diese Themen stehen im Studium nicht auf dem Plan und ich finde gut, dass der Landkreis Gifhorn sich hier engagiert und aufklärt.“

Wer mit dem Gedanken spielt, sich als Arzt oder Ärztin im Landkreis Gifhorn niederzulassen oder eine bestehende Praxis zu übernehmen und Interesse an den Informationen hat, kann sich unter (05371)82711 oder per Mail an anna.grohmann@gifhorn.de an Anna Grohmann, Koordinatorin der Gesundheitsregion Gifhorn, wenden.

red

