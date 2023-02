Triangel. Bei Baumfällarbeiten im Kreis Gifhorn kippte am Samstag eine Eiche ungeplant auf die Straße. Ein 59-jähriger Autofahrer wurde schwer am Kopf verletzt.

Per Rettungswagen kam der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus. In Triangel ist am Samstag ein Baum auf dessen Auto gefallen. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Eiche kippt auf fahrendes Auto – Mann in Triangel schwer verletzt

In Triangel ist am Samstagmorgen ein 59 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Ein Baum war auf den Pkw gefallen. Der Mann kam mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Das berichtet Gifhorns Polizei.

Demnach wurden auf einem Privatgrundstück am Glashüttenweg Bäume gefällt. „Dabei fiel eine Eiche nicht wie beabsichtigt auf das Grundstück, sondern auf die angrenzende Fahrbahn“, berichtet die Polizei. In diesem Moment fuhr der 59-Jährige an dem Grundstück vorbei. Der Baum stürzte auf das Autodach und den Frontbereich seines Fahrzeugs. Der Mann war alleiniger Insasse – er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Wagen wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Triangel entfernte zuvor die Eiche von der Fahrbahn. Gegen den Mann, der die Baumfällarbeiten durchführte, hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

