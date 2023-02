Hillerse: Einbruch durch die Terrassentür – Zeugen gesucht

Gifhorn. In Hillerse sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie nahmen Schmuck mit und entkamen. Nun sucht die Polizei Gifhorn Zeugen.

In Hillerse sind Unbekannte diese Woche in ein Einfamilienhaus am Kastanienweg eingebrochen. Durch die Terrassentür verschafften sich die Einbrecher Zugang ins innere des Hauses.

Laut der Polizei Gifhorn nahmen die Täter Schmuck mit und entkamen anschließend.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagmorgen, 5 Uhr und Mittwochmorgen 8.30 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05371 980-0.

red

