Gifhorn: Auto aus Autowerkstatt gestohlen

Gifhorn. Unbekannte haben in Gifhorn ein Auto aus einer Autowerkstatt gestohlen und sind entkommen. Der Polizei-Überblick für Gifhorn.

In Hillerse haben Diebe ein Auto aus einer Autowerkstatt gestohlen. Die Täter kamen über das verschlossene Garagentor in die Werkstatt an der Hauptstraße. Das Auto, auf welches es die Diebe abgesehen hatten, war ein weißer BMW 335. Dieses diente den Unbekannten außerdem auch als Fluchtauto.

Laut der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr.

Die Polizei Meinersen hat die Ermittlungen im Strafverfahren aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer (05372) 9785-0 entgegengenommen.

Tank-Automaten in Velpke aufgebrochen – Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende haben Täter den Tank-Automaten der Raiffeisen-Tankstelle an der Straße Maschweg in Jembke gewaltsam aufgebrochen. Dazu verwendeten die bislang Unbekannten verschiedene Werkzeuge und stahlen schließlich die Tageseinnahmen aus dem Automaten.

Laut der Polizei Gifhorn ist die Tat zwischen Sonntagmittag 13 Uhr und Montagmorgen, 07.30 Uhr, passiert.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen zu der Tat gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen am Wochenende im Bereich Jembke werden unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegengenommen.

Weitere Meldungen aus Gifhorn lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de