Gifhorner Allerherzen nähen 119 Kissen für Brustkrebspatientinnen

Gifhorn. Die 119 Herzkissen werden an das Klinikum Wolfsburg gespendet. Der nächste Termin zum Nähen findet am 23. September Stadt. Jeder kann mitmachen.

Die Allerherzen trafen sich bereits zum zweiten Mal, um für an Brustkrebs erkrankte Frauen zu nähen. Das gemeinsame Ziel, nämlich etwas Gutes zu tun, ist ein generationsübergreifendes Projekt.

Ende Januar trafen sich die AllerHerzen, eine bunt gemischte Gruppe aus Gifhorn und Umgebung, um Herzkissen für an Brustkrebs erkrankte Frauen zu nähen. Diese Herzkissen eignen sich besonders für die Lagerung nach Brustkrebsoperationen und sind auch ein liebevolles Symbol der Unterstützung von Frauen für Frauen.

Die älteste ehrenamtliche Teilnehmerin ist 96 Jahre alt

Die AllerHerzen trafen sich bereits zum zweiten Mal, um für betroffene Frauen zu nähen. Das gemeinsame Ziel, nämlich etwas Gutes zu tun, ist ein generationsübergreifendes Projekt. Die älteste ehrenamtliche Teilnehmerin Anni ist bereits 96 Jahre alt, die jüngsten Teilnehmer Jannick und Paul sind Konfirmanden aus Weyhausen.

Ein besonderes Highlight war der Besuch einiger Mitglieder der Pink Dragon Wolves, der Wolfsburger Drachenbootmannschaft von ehemals an Brustkrebs erkrankten Frauen. „Wir haben uns bei der Preisverleihung von Gemeinsam Helfen der Volksbank BraWo und WAZ kennengelernt. Uns war gleich klar, dass wir beim nächsten Mal etwas gemeinsam machen wollen“, berichtet Bettina Mnich, eine der Organisatorinnen der Veranstaltung. Am Ende des Tages konnten 119 fertiggestellte Herzkissen gezählt werden, die als Spende an das Klinikum Wolfsburg gehen.

Es werden weitere Freiwillige gesucht

Der nächste Termin zum Nähen von Brustkrebskissen ist der 23. September. Anmeldungen werden unter AllerHerzen@gmx.de entgegen genommen. Mitmachen können alle, die Lust haben, etwas Gutes zu tun. „Gesucht werden aber immer händeringend Frauen und auch Männer, die den sogenannten Matratzenstich beherrschen“ betonte Mnich.

