Gifhorner Humboldt-Gymnasium baut Vogelhäuser am Umwelttag

Nach langer Corona-Pause fand in diesem Jahr wieder ein Umwelttag am Humboldt-Gymnasium in Gifhorn statt. Alle fünften Klassen sowie eine sechste Klasse nahmen an der Stationsarbeit zu verschiedenen ökologischen Themen teil.

Die Stationen wurden durch den Wahlpflichtkurs Erdkunde/Physik der elften Klasse sowie den Lehrkräften Daniel Ringkowski und Karina Frischmuth vorbereitet und durchgeführt. Zusätzlich hat die Klasse 10E des Humboldt-Gymnasium die Schülergruppen der Fünft- und Sechstklässler betreut.

Bei einer Station bauten die Schülerinnen und Schüler der unteren Klassen mit viel Enthusiasmus ein eigenes Vogelhaus und bemalten es. Im Frühling werden die Vogelhäuser an den Bäumen der Pausenhöfe aufgehängt. Bei der Solarkocherstation gab es leckere „Geflügelhotdogs“ und die Schülerinnen und Schüler erfuhren, dass auch ohne Zufuhr von elektrischer Energie gekocht werden kann.

Stationen über Mülltrennung und Wassersparen kamen gut an

Bei zwei anderen Stationen wurden von den Elftklässlern zwei Quiz über Kahoot entworfen und von den jüngeren Schülerinnen und Schülern mit großer Begeisterung gespielt. Weiterhin gab es dank der Elftklässler die Stationen Energiesparen, Mülltrennung, Wassersparen, Kräutergarten, Bauen einer Altpapierbox und Biolebensmittel mit vielen Infos, die alle durch praktische Übungen wie zum Beispiel das Probieren von Bio-Goudakäse und Bio-Weintrauben oder das Hören eines Radios durch stetiges Fahrradfahren verdeutlicht wurden.

Bei einem Rundgang durch die Schule erfuhren die Fünft- und Sechstklässler, dass am Humboldt-Gymnasiums bereits einige umweltschonende Maßnahmen umgesetzt werden. Zum Ende konnten die fünften und sechsten Klassen zwei Zimmerpflanzen zur Verbesserung des Klassenraumklimas mitnehmen. Wie das Humboldt-Gymnasium mitteilt, war der Umwelttag 2023 ein voller Erfolg.

red

