Freiwilligentag im Landkreis Gifhorn: Im September gehts los!

Der Freiwilligentag bietet ein unverbindliches Schnupperangebot in verschiedensten Einrichtungen im gesamten Landkreis. Einzelheiten zu den Vereinen und Projekten, die an dem Tag angeboten werden, folgen im Sommer.

Am 16. September 2023 um 10 Uhr startet der erste Freiwilligentag im Landkreis Gifhorn.

Was steckt hinter dem Freiwilligentag?

Der Freiwilligentag bietet in der Zeit von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, verschiedene Vereine und Ehrenämter direkt vor Ort praktisch kennenzulernen. Der Freiwilligentag bietet also ein unverbindliches Schnupperangebot in verschiedensten Einrichtungen im gesamten Landkreis. Zum gemeinsamen Austausch findet im Anschluss noch ein freiwilliges Zusammenkommen und Mittagessen statt. Zur Veranstaltung sind alle am Ehrenamt Interessierten herzlichst eingeladen und natürlich auch diejenigen, die einfach einen Tag etwas Gutes tun möchten. Das teilt der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Wer sich zu zweit anmeldet, erhält dann sogar ein „Goodie“. Was das genau sein wird, wird noch nicht verraten. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr ein weiteres, neues Projekt zur Ehrenamtsstärkung in den Landkreis bringen werden. Im letzten Jahr gab es die Messe „Ehrensache“, bei der sich bereits über unsere vielfältigen Möglichkeiten informiert werden konnte. Nun heißt es: Anpacken und Kennenlernen. Diese beiden Modelle sollen künftig im Wechsel stattfinden und sich somit hervorragend ergänzen“, führt Landrat Tobias Heilmann dazu aus.

Einzelheiten zu den Vereinen und Projekten folgen im Sommer

Einzelheiten zu den Vereinen und Projekten, die an dem Tag angeboten werden, folgen im Sommer. Mit der Veröffentlichung startet dann auch die Anmeldung. Wer bis dahin bereits offene Fragen hat, kann sich per Mail an die Ehrenamtskoordination des Landkreises Gifhorn Stephanie Manske (ehrenamt@gifhorn.de) wenden.

