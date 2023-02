Schwülper. Der TSV Rothemühle will endlich das Konzert zum 100-jährigen Jubiläum nachholen, bekommt aber keine Genehmigung. Dafür plant die Samtgemeinde ein Open-Air mit den Jugendclubs.

Kultur im Papenteich Band Sweety Glitter darf nicht in Rothemühle auftreten

Der TSV Rothemühle hatte schon im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Jubiläum, doch das dazugehörige Rockkonzert mit der Braunschweiger Band Sweety Glitter & The Sweethearts musste verschoben werden – nun aber auch ein zweites Mal. Zur Abstimmung über den Termin am 1. Juli dieses Jahres war es im Jugend-Senioren-Sport-Kulturausschuss der Gemeinde Schwülper gar nicht mehr gekommen. Dafür bahnt sich im Papenteich ein anderes Konzert an.

„Es gab eine Wendung“, sagt Talene Wiards-Reißmann (SPD), die Ausschussvorsitzende. Eigentlich stand das TSV-Konzert auf der Tagesordnung, weil der Ausschuss über das Sicherheitskonzept befinden sollte. Allerdings sah die Verwaltung von vornherein Probleme: „Die Nutzung des Sportplatzes für diese Veranstaltung ist über den derzeit bestehenden Pachtvertrag mit dem TSV Rothemühle nicht abgedeckt, da es sich nicht um eine sportliche Veranstaltung handelt“, hieß es in der Vorlage zur Sitzung. Zudem fehlten der Verwaltung Angaben zur Absicherung des Schießstandes, zur Wasser- und Abwasserversorgung der Sanitäranlagen, der Stromversorgung für die Bühne, der Beleuchtung, der Fluchtwege und vieles mehr.

Der Rothemühler Sportverein zog seinen Antrag zurück

Wegen der vielen Fragezeichen lautete die Empfehlung der Verwaltung dann auch erst einmal, der Genehmigungsanfrage des TSV nicht zuzustimmen. Doch bevor die Lokalpolitiker die Arme heben konnten, zog der Verein seinen Antrag zurück. Wiards-Reißmann: „Wir mussten also gar nicht mehr beraten.“ Denn die Zeit wäre dem Verein zu kurz für die Vertragsabschlüsse geworden, hätte er die fehlenden Angaben noch nachreichen müssen, so die Ausschussvorsitzende. Wie der TSV nun mit der Konzert-Idee umgehen will, ist noch unklar – Vorsitzender Carsten Stöver war für die Redaktion noch nicht erreichbar.

Ein Open-Air-Konzert wird es dieses Jahr dennoch im Papenteich geben: Der Samtgemeinderat hatte just tags vor dem Ausschuss in Schwülper 10.000 Euro für eine solche Veranstaltung der Jugendförderung einstimmig genehmigt. Das soll kurz vor den Sommerferien nach bewährtem Konzept erfolgen: auf dem Festplatz in Meine und alle Jugendclubs im Papenteich helfen mit ihrem Personal.

Samtgemeinde-Bürgermeisterin Ines Kielhorn: „Ich habe heute die Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis unterschrieben.“ Welche Bands dann auftreten sollen, stehe allerdings noch nicht fest, sagte der erste stellvertretende Bürgermeister Stefan Konrad (SPD). Zu den Wünschen und Vorstellungen der Jugendlichen liefen gerade Umfragen.

Weitere Artikel zum Thema

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de