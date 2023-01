Hankensbüttel. Am 1. Februar öffnet das Naturerlebniszentrum wieder. Das Restaurant bleibt vorerst geschlossen. Was verspricht der neue Veranstaltungskalender?

Winterpause beendet Das Otter-Zentrum in Hankensbüttel startet in die neue Saison

Ab Mittwoch heißt es in Hankensbüttel wieder „Die Natur hat ab 9.30 Uhr geöffnet“. Nach der jährlich stattfindenden Winterpause kann das Naturerlebniszentrum in die neue Saison starten. Wie die Verwaltung des Otter-Zentrums mitteilt, bleibt das Restaurant wegen Instandhaltungsarbeiten bis voraussichtlich Mitte März 2023 geschlossen, im Freigelände selbst geht aber alles seinen regulären Gang.

In der zweimonatigen Winterpause wurde im Otter-Zentrum gewerkelt, gesägt, poliert und gemalt. Die Mitarbeitenden in den Abteilungen Technik und Tierpflege hantierten fleißig im Freigelände und im Hauptgebäude. Nach teilweise starken Windböen im Herbst und Winter gab es allerlei Äste und Stämme wegzuräumen und klein zu sägen. In den Gehegen wurden Zäune erneuert, ein Teil der sehr individuell gestalteten Erlebnisspiele wurden repariert und verschönert und vieles mehr.

Willi Rolfes präsentiert seine Fotoausstellung im Otter-Zentrum

Viel Abwechslung verspricht auch der neue Veranstaltungskalender für das Jahr 2023. Nachdem die letzten Jahre nur recht kurzfristig geplant werden konnte, sind nun wieder Exkursionen, Ferienprogramme, Seminare, eine Ausstellung sowie Märkte möglich. „Es ist schön, dass wir Jung und Alt einen bunten Strauß an unterschiedlichen Veranstaltungen anbieten können, nachdem viele Programme aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in den letzten Jahren abgeändert oder sogar gestrichen werden mussten“, freut sich Matthias Geng, Vorstand der Aktion Fischotterschutz. „Besonders freuen wir uns über die Fotoausstellung ‚,Hommage an das Moor’’ des Naturfotografen Willi Rolfes“, so Geng weiter.

Der preisgekrönte Naturfotograf aus Vechta zeigt mit seiner Ausstellung ein facettenreiches Porträt dieses einzigartigen Lebensraums. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit dem Anspruch, Besonderheit und Schutzwürdigkeit einer der letzten Urlandschaften Deutschlands offensichtlich zu machen. Seine Bilder zeigen genau das: Überraschende Farbenpracht, Bläuling und Bekassine, Kraniche und Nebelland.

Das Moor ist eine Ur-Landschaft im Wandel. Das Otter-Zentrum und der Fotograf Willi Rolfes möchten mit der Ausstellung aufklären und Verständnis schaffen, und auf diese Weise zum dringend notwendigen Schutz der verbliebenen Moore beitragen. Die Ausstellung wird in einem Teil des Foyers des Otterzentrums präsentiert und ist im Eintrittspreis enthalten. Sie startet am Samstag, 4. Februar, und gastiert bis zum 9. März im Otter-Zentrum. Das teilt das Otter-Zentrum in einer Pressemitteilung mit.

Auch auf dem Freigelände des Naturerlebniszentrums werden Moore thematisiert. Beim Gehege „Nerz-Moor“ mit zugehöriger Infohütte erfahren die Gäste mehr darüber.

Weitere Informationen

Das Otter-Zentrum ist ab dem 1. Februar bis zum Ende der Winterzeit täglich von 9.30 bis 17 Uhr, und nach der Zeitumstellung ab Ende März bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise ändern sich wie folgt: Erwachsene zahlen 12 Euro und Kinder 7,50 Euro. Aktuelle Informationen (Öffnung des Restaurants) werden auf der Homepage www.otterzentrum.de oder auf Facebook bekanntgegeben.

red

