Frohe Weihnachten, Gifhorn! Neustart für Weihnachtsmarkt

Gifhorn Das Budendörfchen kehrt in die Mitte der Fußgängerzone zurück. Die Beleuchtung strahlt schöner. Aber diese Attraktion überrascht alle.

Ein Riesenrad als leuchtender Weihnachtsstern. Mitten in der Fußgängerzone wird die 20 Meter hohe Attraktion den Gifhorner Weihnachtsmarkt erhellen. (Symbolbild)

Unter neuer Regie soll Gifhorns Weihnachtsmarkt ab 29. November an bessere Zeiten anknüpfen. Das rustikale Budendörfchen wächst wieder etwas und kehrt nach zwei von Corona beeinträchtigten Versuchen auf dem Marktplatz in die Mitte der Fußgängerzone zurück. Ständeauswahl und Programm tragen zudem die Handschrift des Rathaus-Fachbereichs Kultur mit Leiterin Serina Hoffmann und Vize Thomas Meinecke.

Der Knüller im Advent 2023 ist eine runde Sache: Erstmals bekommt der Weihnachtsmarkt außer dem Kinderkarussell ein Nostalgie-Riesenrad. 20 Meter hoch, wird es sich wie ein leuchtender Weihnachtsstern mitten in der Fußgängerzone in Höhe Michael-Clare-Straße drehen, kündigte Thomas Meinecke an.

Der Weihnachtsmarkt muss wieder in Gang kommen

Die mehr als 20 Buden verteilen sich zwischen Ceka-Brunnen und Schütte-Kaufhaus. „Der Weihnachtsmarkt muss wieder in Gang kommen“, haben sich Hoffmann und Meinecke vorgenommen. Deswegen wird auch die bekannte weihnachtliche Beleuchtung hochgefahren und um selfie-taugliche LED-Tiere und Weihnachtsschlitten ergänzt genauso wie mit einem knisternden Lagerfeuer.

Vorteil Gifhorn: Familientauglichkeit

Im Wettbewerb mit bekannteren regionalen Weihnachtsmärkten in Goslar, Braunschweig und Celle setzt Gifhorn Meinecke zufolge auf Heimeligkeit und Familientauglichkeit: Dies und der bevorzugte Standort hat auch genügend Standbetreiber überzeugt: Glühwein, Crepes, Bratwurst, Pommes und Süßigkeiten machen den Gifhornern den Advent schmackhaft. Dazu kommen die fast täglich wechselnd bespielte Gute Bude mit Kunsthandwerk und Vereinsaktionen, das gemütliche Wohnzimmer und die Eventhütte, in der es beispielsweise einen Kursus zum Binden von Adventskränzen und Gestecken geben wird.

Öffnungszeiten? Garantiert bis 20 Uhr, spontan länger

Das Programm ist liebevoll zusammengestellt mit Kasperletheater, Auftritten von Posaunenchor und Chören und After-Work-Weihnachtspartys mit DJ. Kinder können sich auf eine Tierweihnacht im Stall und einen echten Schmied ebenso freuen wie auf den Weihnachtsmann, der sich am Nikolaustag zusammen mit Bürgermeister Matthias Nerlich spendabel zeigen will.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt täglich garantiert von 11 bis 20 Uhr, bei gutem Wetter und gutem Besuch abends auch gerne spontan länger, betonte Marktmeister Meinecke.

Darum ist die Wirtschaftsförderung raus

Den Laufpass für die das Stadtmarketing der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wista bei der Organisation des Weihnachtsmarkts kleidete Bürgermeister Nerlich in milde Worte: „Wir wollen die Wista entlasten und das Veranstaltungsmanagement professionalisieren.“ Folgerichtig werde der Fachbereich Kultur ab 2024 auch noch die Oldtimermeile von der Wista übernehmen., wie er auch die Ehrenamtsgala „Stunde der stillen Stars“ vom Fachbereich Jugend übertragen bekomme.

