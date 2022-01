4 weitere Tote und 85 Neuinfektionen im Kreis Gifhorn

Proben für PCR-Tests auf das Corona-Virus werden in einem Testzentrum für den Transport ins Labor verpackt. Im Kreis Gifhorn steigt die Zahl der Neuinfektionen und der nachgewiesenen Omikron-Fälle drastisch an.

Die schlechten Nachrichten in Gifhorn in Bezug auf die Entwicklung der Corona-Fallzahlen reißen nicht ab. 85 Neuinfektionen meldete die Kreisverwaltung am Freitag. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 12.164 Gifhorner angesteckt.

Vier ältere Bürger an Corona verstorben

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt minimal auf aktuell 333,5 (- 1,1). Vier weitere Todesfälle wurden registriert – bei allen handelt es sich um ältere Bürger, drei von ihnen waren zur Behandlung im Krankenhaus. 244 Gifhorner sind damit an oder mit dem Virus gestorben.

Und auch die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle steigt weiter an – am Freitag um 9 auf jetzt 73. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 4,7, die Intensivbettenbelegung bei 6,3 Prozent.

Weitere Infektionen in Kitas und Schulen registriert

Im Seniorendomizil Hankensbüttel bleibt es bei 4 akuten Corona-Infektionen. In der Grundschule Wesendorf wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes steht eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. In den BBS 1, in der Kita Gifhörnchen und in der Kita Rühen hat es ebenfalls jeweils eine Person erwischt. Eine Gruppe muss deshalb in Quarantäne, in Rühen sind es sogar zwei.

dak/red

