Erneuter Ölunfall in der Nähe von Hankensbüttel: 300 Liter Nassöl sind am Dienstag bei Arbeiten an einer Leitung zwischen Hankensbüttel und Lüben ausgetreten. Das teilte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBGE) am Mittwoch mit. Erst im vergangenen August war es an genau dieser...