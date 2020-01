Wittinger Tafel: Aus für den Standort Brome

Weil die Liebfrauenkirche in Brome, in der die Wittinger Tafel seit Mai 2017 Lebensmittel an Bedürftige verteilt hat, direkt an der Hauptstraße liegt, trauen sich viele aus Angst, gesehen zu werden, nicht zur Ausgabestelle, sagt Tafel-Chefin Laura Osterloh-Gailliaert. l