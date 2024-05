Braunschweig. Von der A391 über die Celler Straße versuchte ein Mann, der Polizei davonzurasen. Die Fahrt endete an einem Baum in der Nähe des Stadions.

In der Nacht zu Montag, gegen 2.30 Uhr, ist es in Braunschweig zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach fiel einer Polizeistreife ein Audi Q5 auf der A391 in Höhe Wenden auf. Der 28-jährige Fahrer verließ die Autobahn in Richtung Stadtgebiet. Auf der Kreuzung Celler Straße/Sudetenstraße sollte der Audi durch mittlerweile zwei Streifenwagenbesatzungen kontrolliert werden. Doch statt anzuhalten, beschleunigte der 28-Jährige.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit lenkte er sein Fahrzeug über den Neustadtring und dann über die Hamburger Straße in Richtung Stadion, schreibt die Polizei. Dabei kam der Audi teilweise ins Schleudern und touchierte Bordsteinkanten. In der Baustelle am Stadion verlor der 28-Jährige gänzlich die Kontrolle über das Fluchtfahrzeug - es prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Verfolgungsfahrt durch Braunschweig endet am Baum - Auto in Gifhorn gestohlen

Der 28-Jährige verließ das Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort, wurde schließlich jedoch von Polizisten eingeholt. Sie nahmen ihn fest.

Verletzt wurde niemand. Der Audi wurde stark beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge war das Auto in Gifhorn gestohlen worden.

Der Festgenommene muss sich nun unter anderem wegen Kfz-Diebstahls, illegalen Fahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

