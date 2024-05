Braunschweig. Auf der A39 in Richtung Wolfsburg ist es am Montagmorgen zu einem Unfall im Lindenbergtunnel gekommen. Ein Mann verletzte sich leicht.

Im Lindenbergtunnel ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, verlor eine Frau gegen 8.20 Uhr in Richtung Wolfsburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug, in dem auch ihr Kleinkind saß. Dabei touchierte sie ein weiteres Auto.

Unfall in Braunschweig - Mutter und Kind wohl unverletzt

Das Auto der Mutter geriet daraufhin gegen eine Tunnelwand und Leitplanke. Der Fahrer des touchierten Autos wurde leicht verletzt. Das Kind war ersten Erkenntnissen zufolge wie auch die Mutter unverletzt, nichtsdestotrotz wurde es sicherheitshalber im Rettungswagen behandelt.

Die Fahrbahn der A39 in Richtung Wolfsburg war im Lindenbergtunnel zeitweise komplett gesperrt, nach kurzer Zeit wurde eine Spur wieder freigegeben.

