Braunschweig. Über 1000 Oldtimer können die Besucher am 1. Mai auf dem Messegelände in Braunschweig bestaunen. Alles, was Sie jetzt wissen müssen.

Mehr als 1200 Oldtimer gibt es am Mittwoch, 1. Mai, wieder auf dem Harz-und-Heide Gelände zu bestaunen. Einen Überblick über das aktuelle Programm und die Historie des Oldtimertreffens gibt der Braunschweiger Auto Touren-Club (BATC) in einer Pressemitteilung.

Einige der Oldies stünden schon kurz vor ihrem 100. Geburtstag, wie das 3 PS starke Kraftrad der Marke Terrot von Christian Hunke aus Wolfenbüttel aus dem Jahr 1927. Auch amerikanische Pkw, wie der Chevy Nova von Sascha Goehmann aus Rühen, werden die Zuschauer wieder in ihren Bann ziehen, so der Veranstalter. Lkw und Busse der Marke Büssing seien dabei, wie der Büssing-NAG 500 S Feuerwehr-Drehleiterwagen aus Braunschweig oder der Büssing-Bus 659 der Autostadt Wolfsburg. Die Teilnehmerliste kann auf der Homepage des Veranstalters unter www.batc.de eingesehen werden.

Sollte ein angemeldeter Oldtimer nicht pünktlich zum 1. Mai einsatzbereit sein, dürfen Nachrücker ab 11 Uhr die Lücken auf dem Gelände schließen, bis das Geländelimit von 1250 Fahrzeugen erreicht ist, teilt der Braunschweiger Auto Touren-Club mit.

Auch letztes Jahr strömten viele Besucher das Harz-und-Heide Gelände. © Privat | Andreas Brunke

Das Programm des Oldtimertreffens in Braunschweig

Für Besucher empfiehlt der Veranstalter, schon kurz nach Zuschauer-Einlass ab 9 Uhr auf das Messegelände zu kommen. Das Programm startet mit dem traditionellen Anheizen. Ab 10.30 Uhr werden ausgewählte Pkw und ab 14 Uhr amerikanische Pkw vorgeführt. Um 14.45 Uhr folgen die historischen Motorräder, bevor es um 15.15 Uhr weitergeht mit der Vorführung ausgewählter Lkw. Ab 15.45 Uhr sind die Schlepper an der Reihe. Zuletzt werden ab 16.15 Uhr die Rennfahrzeuge präsentiert.

Der BATC richtet das Oldtimertreffen in diesem Jahr zum 41. Mal aus. 1982 hat das allererste Oldtimertreffen noch auf der Lünischhöhe in Riddagshausen stattgefunden, bevor die Veranstalter 1988 auf das Feldschlösschen-Gelände an der Böckler-Straße umzogen. „Ab 2004 hat das alljährliche Oldtimertreffen dann auf dem Gelände des Flughafens Braunschweig/Wolfsburg stattgefunden. Bedingt durch die damalige Flughafenerweiterung und immer mehr angemeldete Teilnehmer wurde im Jahr 2007 das Harz-und-Heide-Gelände das heutige Zuhause für mittlerweile eines der größten Oldtimertreffen Norddeutschlands“, so der BATC.

Neben den Autos würden den Besuchern auch ein Gastronomie-Angebot und ein Oldtimer-Markt geboten. Der Eintritt für Erwachsene beträgt fünf Euro. Für Kinder bis zwölf Jahre ist das Ereignis kostenfrei. Für drei Euro gibt es am Eingang ein Programmheft mit allen wichtigen Informationen.

red