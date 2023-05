Spektakuläre Schau in Braunschweig: Mein Freund, der Oldtimer!

Braunschweig. Ein Treffen mit Super und Superlativen – so war das Oldtimertreffen am 1. Mai in Braunschweig.

Benzin liegt in der Luft – und dieser Dampf ist ihr Parfüm: Die Oldtimermesse am 1. Mai auf dem Harz-und-Heide-Gelände wird für Tausende bei schönstem Frühlingswetter zum Verbrenner-Fest vor dem Herrn. Nix mit Ladesäulen und Batterie-Gedöns – hier wird noch Gas gegeben, heulen kraftvolle Motoren auf, und es wird Gummi gegeben.

Bulliger Chevrolet 3100, Baujahr 1952, glutrot. Foto: Peter Sierigk

Legenden Stoßstange an Stoßstange, Kotflügel an Kotflügel, da schmust der Käfer mit dem Ferrari. Früher waren die Autos schöner, möchte man sagen. Auf jeden Fall sind sie Publikumsrenner, diese Veteranen der Landstraße und der Autobahn, mehr als 1200 Klassiker vom Traktor bis zum Renn-Boliden. Deutlich mehr als 10.000 Besucher wollen sie sehen, es ist ein Spektakel für die ganze Familie. Mit Kind, Kegel und Hund. Man schlüpft in Kofferräume, blinzelt wie Jürgen Kornrumpf (rundes Foto) einer schönen Kühlerfigur zu. Menschen, die mit Autos sprechen. Und die Technikgeschichte flüstert zurück. Behalte mich! Zumindest in guter Erinnerung. Der Rest sind Pflege und Leidenschaft, denn hinter jedem Oldtimer stecken nicht nur Emotionen, sondern oft auch viele, viele Stunden Arbeit (und manche Mark). Darf man sich auch angesichts strenger Mobilitäts- und Verkehrswenden denn so am Gestrigen freuen? Ja, bitte!

Das findet auch Torsten Cramm, stellvertretender Vorsitzender des ausrichtenden Braunschweiger Auto-Touren-Club im ADAC (BATC). „Mittlerweile ist es die 40. Ausgabe unseres Oldtimertreffens – aber so viele Zuschauer wie heute hatten wir noch nie.“ Bestes Wetter, so viel Freude. Cramm: „Der liebe Gott ist Oldtimer-Fahrer.“

Ein echter Götterwagen: Talbot, Baujahr 1930. Foto: Peter Sierigk

Kann schon sein. Bestimmt so ein bulliger Chevrolet 3100, Baujahr 1952, glutrot. Macht was her. Oder eben Jürgen Kornrumpfs Talbot, Baujahr 1930. Ein Aristokrat. Ja, eher der. Karosserieform Phaeton, ein echter Götterwagen. „Bei uns dürfen alle Fahrzeuge angemeldet werden, die mindestens 30 Jahre alt und älter sind“, sagt Cramm. Er weiß: Solche Autos sind auch Kulturgut, kulturelles Erbe gewissermaßen. Technik-Denkmäler. „Es lohnt sich, sie zu schützen.“

Und zu zeigen. Das sind natürlich gepflegte Wagen, so muss man das sagen. Selten werden sie bewegt. Aber dann! Ein Feiertag, der 1. Mai. Tag der Arbeit und der Pferdestärken. So etwas muss fahren können, das ist man sich weitgehend einig an diesem Tag auf dem Harz-und-Heide-Motodrom. Super! Und sei’s dereinst mal mit synthetischen Kraftstoffen, möglich ist das ja.

Jetzt sind die Programmhefte mit den Teilnehmerfahrzeugen vergriffen, alles weg, so viel ist los heute, sie haben zu wenig gedruckt. „Beim nächsten Mal machen wir’s besser, sind auf so einen Ansturm vorbereitet“, heißt es. Und, ganz sicher, sie werden auch noch das 50. Oldtimertreffen in Braunschweig veranstalten.

Und einer wie Torsten Cramm legt sich fest: „Hier ist alles etwas Besonderes. Nach jedem Wagen, den Sie hier sehen, drehen sich die Leute auf der Straße um.“ Das ist so.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de