Braunschweig. Ab dem neuen Schuljahr können sie den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Zahlen müssen sie nichts – doch viele andere gehen leer aus.

Rund 10.000 Kinder und Jugendliche in Braunschweig erhalten nach den Sommerferien eine Sammel-Schülerzeitkarte, um wie gehabt kostenlos mit Bus und Tram zur Schule fahren zu können. Neu aber ist: Mit diesem Ticket können die Schüler künftig nicht nur im Stadtgebiet Braunschweig kostenlos Bus und Straßenbahn fahren – das Ticket ist zugleich ein Deutschlandticket, mit dem sie den Nahverkehr im ganzen Bundesgebiet nutzen können. Dies hat der Regionalverband Großraum Braunschweig in einer Pressemitteilung mitgeteilt.

Ob nach Hamburg, München oder Berlin: Künftig können also 10.000 Mädchen und Jungen aus Braunschweig kostenfrei durch die ganze Republik reisen. Zahlen müssen sie dafür nichts. Eine tolle Sache, über die sich viele Familien freuen werden. Die Tickets werden erstmals in Form einer Chipkarte ausgegeben.

Das Deutschlandticket steht längst nicht allen Braunschweiger Schülern zu

Aber: Die Sammel-Schülerzeitkarte steht längst nicht allen Schülern und Schülerinnen in Braunschweig zu: Insgesamt besuchen 25.000 Jungen und Mädchen eine allgemeinbildende Schule in Braunschweig (darunter rund 8000 Grundschulkinder). Lediglich 10.000 von ihnen haben einen Anspruch auf eine kostenlose Schülerbeförderung. Die übrigen erfüllen die Kriterien nicht – und kommen somit künftig auch nicht in den Genuss des kostenlosen Deutschlandtickets.

Die Sammel-Schülerzeitkarte erhalten in Braunschweig nämlich weiterhin nur Schüler von Klasse 1 bis 10, die mindestens zwei Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen. Das heißt im Umkehrschluss: Schülern mit einem kürzeren Schulweg, Schülern der Oberstufe und auch Berufsschülern steht das Ticket nicht zu – und damit auch nicht das kostenlose Deutschlandticket.

Für die Stadt ist das D-Ticket günstiger als die bisherige Sammel-Schülerzeitkarte

10.000 Schüler erhalten nach den Sommerferien ein kostenloses Deutschlandticket – 15.000 erhalten keines. © picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Die Stadt Braunschweig erklärt das so: Als Kommune sei sie gehalten, das günstigste Ticket zu nutzen. Somit erfolgt die Umstellung auf das Deutschlandticket für die Stadt Braunschweig – und auch für die weiteren Kommunen des Verkehrsverbunds Region Braunschweig – aus wirtschaftlichen Gründen, da die derzeit ausgegebene Sammel-Schülerzeitkarte einen höheren Preis habe als das Deutschlandticket.

Soweit nachvollziehbar. Aber ist das nicht ungerecht denen gegenüber, die leer ausgehen? Von der Pressestelle der Stadt heißt es dazu: „Berechtigte Schülerinnen und Schüler haben dadurch erfreulicherweise mehr Möglichkeiten.“ Schülerinnen und Schüler, die nicht anspruchsberechtigt sind, würden aber im Vergleich zu ihrer Situation vorher nicht schlechter gestellt: „Ihnen steht weiterhin die Möglichkeit offen, das Braunschweig weit gültige kostengünstige Schülerticket zum Preis von 15 Euro pro Monat zu beziehen.“

Der Vertragszeitraum für das 15-Euro-Ticket, das von Stadt und BSVG angeboten wird, wurde soeben bis zum 31. Januar 2025 verlängert. Das 15-Euro-Ticket wird in Braunschweig grundsätzlich als gutes Angebot bewertet; viele Jahre hat die Schülerschaft für ein so günstiges Monatsticket gekämpft, das allen Schülern zusteht. Allerdings ist es nur in Braunschweig gültig – nicht in ganz Deutschland.

