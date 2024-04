Braunschweig. Am frühen Mittwochabend, 17. April, ist es in Braunschweig zu einem Stromausfall gekommen. Was bisher bekannt ist.

In Braunschweig ist es am frühen Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen. Seit zirka 17.30 Uhr sind ersten Erkenntnissen zufolge die Stadtteile Stöckheim und Melverode betroffen. Auf der Plattform störungsauskunft.de haben rund 270 Personen gemeldet, dass ihr Haushalt im Postleitzahlen-Bereich 38124 keinen Strom erhält.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Auch interessant

Brand in Braunschweig: Greenpeace nimmt Proben Von Angelina Friedel, Andre Dolle, Denise Rosenthal, Dirk Clemens Breyvogel, Eve Bernhardt, Jan Knötzsch, Jennifer Frosch, Stephanie Memmert, Lukas Mauri, Tanja Reeve

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: