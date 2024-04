Braunschweig. Marie Luise wurde an einer Futterstelle für verwilderte Katzen eingefangen. Im Tierheim versteckt sie sich sehr viel.

Die sieben bis acht Jahre alte Marie Luise kam als Fundtier ins Braunschweiger Tierheim. Wie Leiterin Verena Geißler mitteilt, hielt sie sich gemeinsam mit ihren vier Kitten an einer Futterstelle für verwilderte Katzen auf. „Die Katzenfamilie wurde eingefangen und ins Tierheim gebracht“, sagt Geißler.

Marie Luise sei extrem schüchtern. Sie traue sich nicht, auf Menschen zuzugehen, genieße aber jede Streicheleinheit und kuschele gerne. „Da sie sich im Tierheim viel versteckt, wird Marie Luise bislang immer übersehen und bekam so noch keine Chance auf ein neues Zuhause“, so Geißler. „Sie wartet bereits seit September letzten Jahres auf eine Familie.“

Tierheim Braunschweig: Die Katze braucht Freigang

Mit ihren Artgenossen komme sie gut zurecht, und eine selbstsichere Katze an ihrer Seite könnte ihr bestimmt helfen, sich besser in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, meint die Tierheim-Leiterin. Marie Luise hat Polypen in beiden Gehörgängen und benötigt derzeit täglich Medikamente.

„Marie Luise wünscht sich ein ruhiges Zuhause. Sie möchte gerne wieder um die Häuser streifen dürfen, und wir suchen daher eine Familie, die ihr Freigang bieten kann.“

Wer Interesse hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

red