Braunschweig. Wegen eines Lecks in der Hauptwasserleitung aus dem Harz muss BS Energy für einige Tage verstärkt hartes Grundwasser ins Netz speisen.

Ab dem 27. Mai wird das Braunschweiger Trinkwasser hart. Das vermeldete der Wasserversorger BS Energy am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Darin heißt es: Grund ist ein Leck in einer Leitung, die Harzwasser nach Braunschweig bringt und die zur Reparatur vorübergehend stillgelegt werden muss. Das ein Meter durchmessende Rohr endet wie auch die 2023 neu gebaute Leitung von Avacon Wasser aus Wolfenbüttel am Übernahmewerk Friedrichshöhe bei Leiferde, von wo aus der neue Wassermix ins Braunschweiger Versorgungsnetz eingespeist wird.

Auch interessant

„Fälle wie dieser zeigen den Wert einer breit aufgestellten Wasserversorgung. Jede zusätzliche Bezugsquelle und jede zusätzliche Leitung erhöhen die Versorgungssicherheit”, wird Dr. Volker Lang, Vorstand bei BS Energy, in der Pressemitteilung zitiert. Die Aufnahme von Avacon-Lieferungen aus dem Wasserwerk Börßum im Landkreis Wolfenbüttel hatte zu teils heftiger Kritik von Kunden und aus der Lokalpolitik geführt, weil dadurch die Wasserhärte in Braunschweig von rund 3,4 Grad auf etwa 7,6 Grad deutscher Härte (°d.H.) gestiegen ist.

Auch interessant

Härte des Braunschweiger Trinkwassers steigt auf bis zu 23 Grad deutscher Härte

Die nun geplante Stilllegung der Hauptwasserleitung aus dem Harz wird die Härte bis voraussichtlich 7. Juni noch einmal deutlich nach oben treiben. Denn der Ausfall des weichen Harzwassers wird vor allem durch eine verstärkte Förderung von Grundwasser im Werk am Bienroder Weg kompensiert. Und das ist hart: 23 °d.H. „Rund um das Werk wird sich die Härte diesem Wert annähern“, sagt Lennart Danckert, Pressesprecher von BS Energy. Im Netz allgemein werde sich das harte Grundwasser mit dem Wasser aus Börßum (14 °d.H.) mischen.

Ein für das ganze Netz geltende Härtegrad lasse sich aufgrund der hydraulischen Verhältnisse im Netz nicht exakt vorhersagen, so BS Energy. Innerhalb des Stadtgebiets seien unterschiedliche Härtegrade erwartbar. Lediglich die Lindenbergsiedlung ist von der Änderung kaum betroffen, denn das dortige Übernahmewerk wird über eine weitere, kleinere Leitung aus dem Harz versorgt.

Reparatur von Braunschweiger Trinkwasserleitung soll fast zwei Wochen dauern

Bereits am Donnerstag soll mit Vorarbeiten für die Instandsetzung der Trinkwassertransportleitung begonnen werden. Da das Rohr in etwa zwei Metern Tiefe liege und zur Reparatur vollständig freigelegt werden müsse, so Danckert, sei mit einer umfangreichen Baumaßnahme zu rechnen. Schätzungsweise 400 Tonnen Erdreich müssten laut BS Energy bewegt werden. Die benötigten Spezialbauteile seien bereits in der Fertigung. Einschränkungen für den Verkehr seien durch die Bauarbeiten nicht zu erwarten.

Die Auswirkungen der Maßnahme dürften für die Braunschweiger ab dem 27. Mai aber deutlich zu spüren sein. Durch die Umstellung auf den neuen Trinkwassermix im Februar war der Härtegrad zwar gestiegen, das Wasser ist aber weiterhin als „weich“ klassifiziert. Trotzdem beschwerten sich Kunden von BS Energy und Leser unserer Zeitung vermehrt über Kalkflecken auf Gläsern und Ablagerungen in Wasserkochern. Teetrinker monieren ein flacheres Aroma und „Teehaut“.

Auch interessant

Trinkwasser-Mix Braunschweigs Teetrinker trauern um ihr „altes“ Harzwasser Von Andreas Eberhard

Hartes Trinkwasser in Braunschweig: Teehaut, mehr Waschmittel, mehr Klarspüler

Dabei handelt es sich um dünne Schlieren auf dem Getränk, deren Reste sich nach dem Trinken am Rand und am Boden der Tasse absetzen. Die Teehaut entsteht, wenn die im Tee enthaltenen Gerbstoffe mit Kalzium- und Magnesium-Ionen im Wasser reagieren. Diese stammen aus Mineralien wie Kalkstein oder Dolomit, die sich im Wasser gelöst haben. Je härter das Wasser, desto mehr solcher Ionen enthält es.

Auch interessant

Davon werden demnächst noch einmal deutlich mehr im Trinkwasser enthalten sein, denn durch den größeren Anteil Braunschweiger Grundwassers verlagert sich die Gesamthärte in den Bereich „hart“. Damit steigt der Verbrauch von Waschmitteln. Da die Mittel in den allermeisten Fällen mit Wasserenthärtern versetzt sind, ist mit Schäden durch Verkalkung wegen des harten Wassers an den Maschinen nicht zu rechnen.

Mehr Kalk in Braunschweiger Trinkwasser sollte beim Putzen berücksichtigt werden

Um Ablagerungen an Geschirr und Maschinenteilen zu verhindern, benötigen Spülmaschinen zudem mehr Klarspüler. Wasserkocher oder Kaffeemaschinen sollten regelmäßig zum Beispiel mit verdünnter Zitronensäure entkalkt werden. Auch beim Putzen ist eine Umstellung angeraten: Trocknet hartes Wasser auf Fliesen und Armaturen, bleiben Kalkflecken zurück. Das lässt sich verhindern, indem mit Essigwasser nachgewischt wird.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Seife, mehr Shampoo, stumpfe Haare nach dem Duschen – das sind weitere Folgen, die vorübergehend zu erwarten sind. Gesundheitlich relevant sind die höheren Gehalte von Magnesium und Kalzium aber nicht. Beide Mineralien sind elementare Bestandteile der Ernährung. Und was den Geschmack angeht: Darüber lässt sich sprichwörtlich nicht streiten. Doch ist zu erwarten, dass genau dies in den kommenden Tagen in Braunschweig geschehen wird.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: