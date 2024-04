Braunschweig. Die Elektro-Party sollte eigentlich an Pfingsten im Raffteichbad stattfinden. Nun informieren die Macher: Das Event ist ersatzlos gestrichen. Die Gründe.

Traurige Nachricht für alle EDM-Freunde in der Region: Das Lost-Place-Festival, das an Pfingsten im Braunschweiger Raffteichbad stattfinden sollte, ist abgesagt. Das teilten die Veranstalter, die Firma Nios Events aus Hamburg, in einer Mail am Dienstagnachmittag an einige Ticketinhaber mit. Darin schreiben die Macher, dass sie sich nach reiflicher Überlegung und eingehender Prüfung ihrer Möglichkeiten gezwungen sehen würden, das Event, für das etwa 50 DJs angekündigt waren, abzusagen. „Uns ist bewusst, dass diese Nachricht enttäuschend ist, besonders für all jene, die sich bereits auf die Veranstaltung gefreut und Tickets gekauft haben. Bitte glaubt uns, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde und wir versucht haben Berge zu versetzen, um das Festival zu ermöglichen.“

Logistische und wirtschaftliche Herausforderungen hätten sich als unüberwindbar erwiesen, und auch die Suche nach alternativen Veranstaltungsorten hätten keine tragfähige Lösung gebracht.

Ticketerstattung soll in den nächsten Wochen abgewickelt werden

Auch zur Erstattung äußerten sich die Veranstalter in dem Schreiben: „Wir verstehen, dass ihr gerne das Geld für eure Tickets erstattet haben möchtet. In den kommenden Wochen werdet ihr kontaktiert, und ihr bekommt weitere Infos, wie es weitergeht. In der Zwischenzeit bitten wir euch, geduldig zu sein und von weiteren Rückfragen abzusehen.“ Festivaltickets hatten zuletzt 75, Tagestickets 55 Euro gekostet.

Eine offizielle Absage, etwa auf der Festivalseite oder in den sozialen Netzwerken, gab es bis 16.15 Uhr am Dienstag noch nicht. Die Veranstalter waren für eine Stellungnahme unserer Zeitung bis dahin nicht erreichbar.

Auch die Stadtbad-GmbH, die das Areal verpachtet hatte, bestätigte die Absage des Festivals auf Nachfrage. Die Information habe Geschäftsführer Tobias Groß in der vergangenen Woche erreicht. Der Stadt Braunschweig habe der Veranstalter die Absage bereits Mitte März mitgeteilt, teilte Stadtsprecher Rainer Keunecke mit.

Ursprünglich kalkulierten die Veranstalter mit bis zu 7000 Zuschauern bei der Veranstaltung. Zuletzt waren vier Bühnen im Gespräch. Das Festival sollte vom 16. bis 20. Mai stattfinden, inklusive eines Campingangebotes.

