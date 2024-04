Braunschweig. Vermutlich hat jemand die Schranken vorsätzlich verborgen, damit Autos vorbeifahren können. Die Braunschweiger Polizei sucht Zeugen.

Die Schranken an den Zufahrten der Straße Wiesental, an der Celler Heerstraße und Veltenhof sind in der Zeit vom 26. bis 30. März beschädigt worden, teilt die Braunschweiger Polizei mit.

Die Straße Wiesental ist wegen Hochwassers gesperrt, an beiden Zufahrten befindet sich eine Schranke. Vermutlich hat jemand die Schranken vorsätzlich verbogen, um es Autos zu ermöglichen, daran vorbeizufahren, so die Polizei. Diese hat nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer (0531) 476-3315 entgegen.

