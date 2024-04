Braunschweig. Ein 72-jähriger Mann hat Anzeige bei der Braunschweiger Polizei erstattet. Sein Auto, was er zuvor unversehrt abgestellt hatte, wurde beschädigt.

Ein 72-Jähriger hat am 28. März Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet, teilt die Braunschweiger Polizei mit.

Drei Tage zuvor, am 25. April, habe er seinen schwarzen Mercedes SUV vor seiner Wohnanschrift, einem Mehrfamilienhaus in der Ilmenaustraße, unversehrt geparkt. Nun habe er sein Fahrzeug wieder nutzen wollen und habe diverse Beschädigungen festgestellt. Der Mercedes ist rundherum mit mehreren Eindellungen in der Karosserie versehen, zudem wurde gewaltsam das Typenemblem an der Heckklappe entfernt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei dokumentierte die Schäden und leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

Diesbezüglich werden Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer (0531) 476-3515 entgegen.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red