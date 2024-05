Braunschweig. Anwohner beobachteten eine Gruppe vor der Flüchtlingsunterkunft in Melverode. Sie riefen ausländerfeindliche Parolen und wurden gewalttätig.

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag die Flüchtlingsunterkunft in der Glogaustraße in Braunschweig-Melverode angegriffen. Wie die Polizei berichtet, versammelte sich die Gruppe vor dem Gebäude und warf Steine. Auch ausländerfeindliche Parolen waren zu hören. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Der Staatsschutz hat sofort die Ermittlungen übernommen. Thomas Bodendiek, Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig erklärt: „Dieses Verhalten ist verabscheuungswürdig und durch nichts zu rechtfertigen.“

