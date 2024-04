Braunschweig. In einer Gartenparzelle am Madamenweg hat ein Braunschweiger im März ein Pocketbike gefunden. Wem gehört das Fahrzeug?

Ein 56-jähriger Braunschweiger hat am Sonntag, 17. März, ein Pocketbike in seiner Gartenparzelle am Madamenweg in Braunschweig gefunden und daraufhin die Polizei informiert. Das Fahrzeug wurde von einer bislang unbekannten Person hinter der verschlossenen Gartenpforte abgelegt, heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Es befanden sich keine Kennzeichen oder Aufschriften an dem Fahrzeug. Der Eigentümer bleibt auch zwei Wochen nach dem Fund unbekannt.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer oder anderen Personen, die Hinweise auf die Herkunft des Pocketbikes geben können. Hinweise unter (0531) 4763315.

