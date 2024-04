Braunschweig. Über Ostern haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in Braunschweigs Norden verschafft. Die Schadenssumme ist fünfstellig.

Über die Ostertage haben Unbekannte in einem Gewerbegebiet im Braunschweiger Stadtbezirk Veltenhof-Rühme hochwertiges Werkzeug gestohlen. Wie die Polizei berichtet, beschädigten die Täter einen Zaun und verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände. Dort brachen sie drei Transportfahrzeuge auf – zudem gelangten sie in eine Lagerhalle und durchsuchten im Inneren diverse Schränke. Mit dem Werkzeug im Gepäck konnten sie den Tatort unerkannt verlassen.

Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen Gründonnerstag, 15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, an. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Zuvor war es im gleichen Gewerbegebiet zu einem weiteren Einbruch gekommen, bei dem ebenfalls Werkzeuge aus einem Fahrzeug und Lagerräumen gestohlen wurden. Auch hier wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red