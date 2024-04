Braunschweig. Parallel zu einem Einsatz an den Schloss-Arkaden mussten Polizei und Feuerwehr ins Östliche Ringgebiet ausrücken. Das ist der Hintergrund.

In der Comeniusstraße im Östlichen Ringgebiet herrschte am Osterwochenende Alarmstimmung: Am Samstagabend hatte gegen 18 Uhr die Alarmanlage der Grundschule Comeniusstraße geschrillt, und kurz darauf tummelten sich in der Straße zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Anwohner beobachteten, wie sich Polizeibeamte schusssichere Westen überzogen und waren besorgt.

Was war da los? „Parallel zum Einsatz in den Schloss-Arkaden wurde der Polizei durch einen Hinweisgeber mitgeteilt, dass in der Comeniusschule ein Amok-Alarm ausgelöst wurde“, erklärt Polizeisprecher Lars Dehnert am Dienstag auf Nachfrage. Letztlich habe es sich allerdings nicht um einen Amok-Alarm, sondern um eine fehlerhaft ausgelöste Brandmeldeanlage in der Schule gehandelt, so Dehnert weiter: Fehlalarm!

Fehlalarm: In der Grundschule Comeniusstraße kommt das häufiger vor

Ungefähr zeitgleich hatte es einen größeren Polizei-Einsatz vor den Schloss-Arkaden in Braunschweig gegeben. Wie sich später herausstellte, hatte eine Mitarbeiterin in einem der Geschäfte gegen 17 Uhr einen Drohanruf erhalten, es war laut Polizei mit „Schüssen“ gedroht worden. Die Beamten hatten den Bereich daraufhin abgesperrt, gegen 18.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Später am Abend wurde gegen zwei verdächtige Männer ein Strafverfahren eingeleitet.

Als der Hinweis auf den Alarm in der Grundschule Comeniusstraße einging, waren einige Polizeikräfte direkt vom Schloss zur Schule entsandt worden. Auch die Feuerwehr war vor Ort.

Der Grund, warum die Brandmeldeanlage in der Schule ausgelöst hat, ist nicht bekannt. Am Samstag waren noch Ferien, niemand vom Kollegium sei in der Schule gewesen, auch keine Schüler und Schülerinnen, sagt Schulleiterin Corinna Hollinger gegenüber unserer Redaktion. Überrascht aber ist sie nicht: Die Brandmeldeanlage produziere ab und an Fehlalarme, so Hollinger. Für weitere Informationen verweist sie an Polizei und Feuerwehr.

