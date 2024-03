Braunschweig. Wegen der Zweitliga-Begegnung zwischen Magdeburg und Hannover kommt es am Ostersonntag auch in Braunschweig zu einem erhöhten Polizeiaufgebot.

Der Braunschweiger Hauptbahnhof wird am Sonntag anlässlich der Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hannover 96 ein Knotenpunkt bei der An- und Abreise der Fans aus Hannover. Weil die Fans dort umsteigen müssen, wird die Bundespolizei auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dementsprechend wird es noch bis 12.30 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr neben den Bahnhöfen in Magdeburg auch zu einer sehr starken Frequentierung bis Braunschweig kommen. Der Entlastungszug mit 550 Hannover-Fans fährt zwischen Hannover und Braunschweig sowie Braunschweig und Magdeburg – und nach dem Spiel wieder zurück. Insgesamt werden knapp 3000 Fans aus der Landeshauptstadt Niedersachsens in Magdeburg erwartet. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

