Emma Stone spielt in „Poor Things“ eine feministische Variation von Frankenstein. Im Mittelpunkt der Handlung steht die attraktive und freiheitsliebende Bella, die im England des 19. Jahrhunderts von den Toten wiederaufersteht. Der Film erhielt den Goldenen Löwen auf dem Filmfest in Venedig. Bundesstart ist am 18. Februar. © Filmverleih | Searchlight Pictures