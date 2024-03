Braunschweig. Wegen des Feierabendverkehrs kam es deswegen an mehreren Orten in Braunschweig zu Staus. Ursächlich dafür war ein Auto, das ins Schleudern kam.

Auf der Autobahn 391 in Braunschweig hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet, der für etwa 90 Minuten einen langen Stau zur Folge hatte. Ein Pkw geriet gegen 15.30 Uhr ins Schleudern, sein Anhänger und ein Pkw, der darauf transportiert wurde, kippten daraufhin um, teilt die Autobahnpolizei Braunschweig auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der Wagen war in Richtung Süden unterwegs. Das Unglück geschah kurz hinter der Auffahrt der Autobahn 392 auf Höhe der Brücke über die Saarbrückener Straße.

Der Verkehr wurde einspurig über den Überholfahrstreifen an der Unglücksstelle vorbeigeführt. Wegen des Feierabendverkehrs kam es zu einem massiven Stau. Die Autos stauten sich zurück bis zum Autobahnkreuz Braunschweig-Nord. Auch auf der dortigen Abfahrt von der A2 auf die A391 staute es sich, ebenso auf der Abfahrt von der A392 auf die A391. Ein ebenfalls großer Stau bildete sich am Donnerstagnachmittag auf der Hansestraße. Seit 17 Uhr herrscht wieder freie Fahrt.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red