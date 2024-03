Braunschweig. Für Rock- und Punkfreunde gibt es im Mai in Braunschweig etwas Neues: Das Mai-Bop-Festival findet in der Lokhalle am Lokpark statt.

Neues Kulturangebot für Braunschweig: Das Mai-Bop-Festival findet in diesem Jahr erstmals mit Kapelle Petra (Indie-Rock), Wisecräcker (Ska-Punk) und Elfmorgen (Punkrock) im Lokpark statt. Am Samstag, 11. Mai, steigt die Indoor-Veranstaltung in der Lokhalle Braunschweig. Das Festival ist laut Pressemitteilung für alle, die auf Indie-Songs mit witzigen Texten und Botschaft stehen, für Fans, die bei heißen Skagrooves ihre Füße nicht stillhalten können und für Leute, die auf Punk mit Partyfaktor und deutschen Texten stehen. Dort, wo sich normalerweise altehrwürdige Dampfloks tummeln, crasht das Festival die gediegene Schwarz-Weiß-Romantik. Es wird bunt, schrill und laut, verspricht die Mitteilung der Veranstalter.

Auch interessant

Festival-Guide: Das geht 2024 rund um Braunschweig und den Harz Von Tanja Reeve

Blicken wir auf die drei Acts Kapelle Petra, Wisecräcker und Elfmorgen

Kapelle Petra ist ein deutschsprachiges Indie-Rock-Trio aus Hamm/Westfalen, bestehend aus Opa (Gesang, Gitarre), Der Tägliche Siepe (Bass) und Ficken Schmidt (Schlagzeug). Live wird das Ensemble durch die Bühnenskulptur Gazelle verstärkt. Die Band veröffentlichte bereits acht Studio-Alben, feierte 2018 auf großer Jubiläumstour ihr 21-jähriges Bestehen.

Seit 1996 servieren Wisecräcker nun schon ihre Ska-Punk-Party in die ganze Welt. Die Markenzeichen der sieben Musiker ist eine Mischung aus Gitarrenriffs und Blechgebläse sowie besonderen Texten. Die Songs werden laut Pressemitteilung nach Belieben auf Spanisch, Englisch oder Deutsch getextet und finden musikalische Einflüsse aus diversen Kulturkreisen.

Die sieben Musiker von Wisecräcker singen ihre Songs auch mal auf Spanisch, Englisch oder Deutsch. © FMN | Maria Graul

Der Bandname Elfmorgen verrät nichts von dem, was das Publikum erwartet, nämlich ein lauter Sound irgendwo zwischen Punk, Rock, Pop – zwischen rotzig und frech sowie jeder Menge Blödsinn. Rockmusik ist es, vielleicht, vielleicht auch etwas ganz anderes, aber es ist eigen, ehrlich und witzig verpackt. Elfmorgen sagen selber von sich, sie seien die älteste Newcomer-Band Deutschlands.

Die Band Elfmorgen behauptet von sich selbst, sie sei die älteste Newcomer-Band Deutschlands. © FMN | Sonja Berg

Tickets gibt es ab 33 Euro (zuzüglich Gebühren) unter anderem bei Eventfrog und anderen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie für 40 Euro an der Abendkasse.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red