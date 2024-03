Braunschweig. Egal ob Indie, Rock oder Schlager: In der Region Braunschweig-Wolfsburg gibt es einige Musik-Festivals zu erleben.

Rock, Techno, Indie – auch im Jahr 2024 muss man im Braunschweiger Land nicht weit fahren, um ein Festival der Wahl zu besuchen. Von Salzgitter über Wolfsburg bis zum Harz: Das sind die beliebtesten Festivals 2024 in unserer Region. Womöglich hat sich die Ticketsituation bei einigen Veranstaltungen seit Veröffentlichung dieses Artikels geändert. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.

Diese Festivals gibt‘s 2024 in der Region Braunschweig-Wolfsburg

30. Mai bis 9. Juni: Unser Aller Festival im Landkreis Gifhorn - u.a. mit Karat und Slade

Im Kreis Gifhorn gibt es ein besonderes Festival - an zehn Tagen gibt es beim „Unser Aller Festival“ Konzerte und Lesungen im gesamten Landkreis. Die ehemalige DDR-Band Karat eröffnet die Veranstaltungsreihe im Gifhorner Schlosshof. Alles zum Vorverkauf und Programm veröffentlichen die Veranstalter.

Karat werden in Gifhorn auftreten. (Archiv-/Symbolfoto) © Wolfsburg | regios24/Lars Landmann

7. und 8. Juni: Summertime-Festival in Wolfenbüttel - noch kein Line-up bestätigt

Wer in diesem Jahr auf den Bühnen in Wolfenbüttel stehen wird, haben die Veranstalter des Summertime Festivals noch nicht kommuniziert. Im vergangenen Jahr warben sie unter anderem mit dem Kytes, Razz und Mia Morgan.

27. bis 30. Juni: Fabel-Festival in Dardesheim - u.a. mit Deichbeat und Marci Dee

Knapp eine halbe Stunde braucht man von Wolfenbüttel aus, um zum Fabel Festival in Dardesheim (Sachsen-Anhalt) zu kommen. Goa, Techno, Drum-and-Bass erwartet Besucher auf dem Windpark-Gelände. Tickets gibt es ab 39 Euro. Mehr zum Line-up und Camping gibt es hier.

5. und 6. Juli: KP One in Wolfsburg-Neinstedt - u.a. mit Gestört Aber Geil, Stereoact, Mickie Krause und Ikke Hüftgold

Freitag zum Rave, Samstag gedanklich nach Malle - das ist das KP One Festival im Wolfsburger Ortsteil Neindorf. Übernachtet werden darf auf dem Gelände nicht - der Veranstalter weist darauf hin, dass es in rund drei Kilometern Entfernung den Jugendzeltplatz Almke gibt. Tagestickets kosten 59 Euro, Wochenendtickets 99 Euro. Vorverkauf und Informationen gibt es hier.

Auch interessant

26. und 27. Juli: Refuse-Festival in Peine - Punk-Rock-Open-Air. U.a. mit Fahnenflucht und The Vageenas

Punk ist nicht tot - zumindest in Peine nicht. Im Unabhängigen Jugend-Kultur-Zentrum (UJZ) wird es an zwei Tagen womöglich den ein oder anderen Moshpit geben. Tickets gibt es ab 39 Euro. Alles weitere zum Refuse Festival gibt es hier.

Diese 10 Typen trifft man auf jedem Festival weitere Videos

1. bis 3. August: Helmfest in Büddenstedt - u.a. mit Illdisposed und Kambrium

Das kleine Büddenstedt im Landkreis Helmstedt hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht - dem Helmfest sei Dank. Jahr für Jahr ist das Metall-Festival größer geworden und verdient das Prädikat „Klein, aber fein“. Ehrenamtliche stellen das Helmfest seit 2021 auf die Beine. Tickets sind für 66,66 Euro erhältlich und berechtigen zum Campen. Vorverkauf und alle weiteren Informationen gibt es auf helm-fest.de.

Fotostrecke: So feiern die Fans das Helmfest So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt.n © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert So feierten die Metalheads das dritte Helmstedter Helmfest auf dem Rock-Acker bei Büddenstedt. © FMN | Niklas Eppert 1 / 35

23. und 24. August: Ackerfest Open Air in Schöppenstedt - u.a. mit Engst, Jack Putt und Achtgroschenbande

In Schöppenstedt geht es wieder auf den Acker. Ob Til Eulenspiegel Rock‘n‘Roll gemocht hätte? Das werden wir nie herausfinden - aber was feststeht: das ehrenamtlich organisierte Festival zieht jährlich rund 2.000 Besucher in die Eulenspiegel-Stadt.

„Revelator“ aus Braunschweig eröffneten 2023 das Ackerfest. © FMN | Stephan Querfurth

Festivals im Harz locken zehntausende Besucher

Der Musikgeschmack in der Region ist so divers wie die Menschen, die in ihr leben. Besonders beliebt scheinen jedoch die Rock- und Metall-Festivals. Von kleineren Bühnen im Kreis Helmstedt bis zum Klassiker Rockharz im benachbarten Sachsen-Anhalt - hier kommen Rocker und Metalheads zusammen.

3. bis 6. Juli: Rockharz in Ballenstedt (Harz) - u.a. mit Judas Priest

Mindestens 24.000 Metal-Fans werden vom 3. bis zum 6. Juli in Ballenstedt im Harz (Sachsen-Anhalt) ihrer Lieblingsmusik frönen. Zwar gilt die Veranstaltung für Camping-Gäste als ausverkauft, verspricht der Veranstalter eine Ticket-Tauschbörse für Besucher, die ihre Karte an Campwillige abgeben wollen. „Solltet Ihr Tickets kaufen wollen, empfehlen wir deshalb auf unsere Tauschbörse zu warten“, heißt es auf der Rockharz-Seite. In den vergangenen Jahren schaltete der Veranstalter im Frühjahr zusätzliche Tagestickets frei - ideal also für einen Tagesausflug beispielsweise ab Braunschweig. Ob er es in diesem Jahr wieder so handhabt, steht noch nicht fest. Im BZ-Interview erklärt der Veranstalter, wie er Judas Priest gewinnen konnte.

Besucher des Rockharz Open Air 2023 genießen auf einem Autodach die Festivalatmosphäre. (Archivfoto) © dpa | Matthias Bein

1. bis 3. August: Rocken am Brocken in Elend (Harz) - u.a. mit Bilderbuch und Team Scheiße

Elend bei Sorge klingt so gar nicht nach Indie - nichtsdestotrotz beherbergt das Dorf das Musikfestival „Rocken am Brocken“. Wer mag, kann dort mit der historischen Schmalspurbahn anreisen. Am Rande des Nationalparks Harz treten in diesem Jahr unter anderem die Österreicher Bilderbuch auf. Mehrere Tausend Besucher hat das Festival in den vergangenen Jahren auf der Wiese Gieseckenbleek beherbergt. Getreu des Mottos „Natur. Musik. Freundschaft“ können Festivalgänger auch auf den Akustikpfad gehen, beim Fußball- und Volleyballturnier antreten oder beim Waldbaden mitmachen. Tickets inklusive Camping gibt es ab 129 Euro. Tagestickets starten bei 50 Euro. Einen Vorverkauf und weitere Informationen gibt es hier.

Auch interessant

25. bis 28. Juli: Hexenwerk-Festival in Elbingerode - u.a. mit Juliet Fox, Thomas Schumacher und Gregor Tresher

Techno, House, Drum and Bass - das versprechen die Veranstalter des Hexenwerk-Festivals in Elbingerode. Die ersten Tickets sind schon ausverkauft. Nachzügler bekommen Tickets für 104,90 Euro. Gruppen können mit dem „fünf + eins“-Ticket sparen - das kostet 524,50 Euro. Einen Campingplatz gibt es für 10 Euro. Alle Informationen stellt der Veranstalter hier bereit.

In diesem Jahr sind Bilderbuch Headliner beim Rocken am Brocken. (Archivfoto) © Braunschweig | Daria Brabanski

Mehr Konzerte und Veranstaltungen in und um Braunschweig und dem Harz