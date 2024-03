Braunschweig. Der Abschnitt bei Lehrte muss am Morgen gesperrt werden. Das führt zu einigen Verspätungen bei Fernverkehr und Westfalenbahn.

Am Hauptbahnhof in Braunschweig kommt es am Freitagmorgen zu einigen Verspätungen. Die Strecke der Regionalbahnen 60 und 70 zwischen Braunschweig und Hannover ist laut Angaben der Westfalenbahn zwischen 8.23 und 10.41 Uhr gesperrt.

Auch der IC 2445 in Richtung Dresden ist zu spät. Laut Deutscher Bahn liegt das an einer Verspätung eines vorausfahrenden Zuges – und unbefugten Personen auf der Strecke. Die Westfalenbahn konkretisiert: Personen seien im Abschnitt zwischen Hannover und Lehrte auf den Gleisen gewesen.

