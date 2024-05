Braunschweig. Für den Protestmarsch von Fridays for Future müssen Teile der Innenstadt von Braunschweig gesperrt werden. So verläuft die Route.

Gut eine Woche vor der Europawahl ruft Fridays for Future in Braunschweig einmal mehr zum Klimastreik auf. Der Protestmarsch sorgt für Sperrungen in der Innenstadt. Die Klima-Aktivisten treffen sich um 15 Uhr auf dem Schlossplatz, so Nele Evers von Fridays for Future Braunschweig.

Diese Route nimmt der Klimastreik von Fridays for future durch Braunschweig © OpenStreetMap, Datawrapper | Kristin Heine

Nach einer Auftaktkundgebung von etwa einer halben Stunde startet der Protestmarsch. Vom Schlossplatz über den Bohlweg und den Waisenhausdamm geht es durch die Fußgängerzone am Damm, Hutfiltern und Kohlmarkt über Hintern Brüdern und die Schützenstraße zum Domplatz. Über die Münzstraße und die Dankwardstraße kehrt die Gruppe auf den Bohlweg zurück, um auf dem Schlossplatz die Kundgebung zu beenden. Beim Protestmarsch werde Fridays for Future von der Polizei begleitet, so die Gruppe.

Klimastreik in Braunschweig: Fridays for Future fürchtet „anti-ökologischen Rechtsruck“ in EU

Mit dem Klimastreik will die Gruppe auf die Wichtigkeit der EU für die Klimapolitik aufmerksam machen. „Es ist offensichtlich, das ganz viele Klima-Themen erst auf EU-Ebene entschieden und dann in den Ländern umgesetzt werden“, so Nele Evers. Auf der Webseite der Bewegung heißt es, durch die aktuelle Stimmungslage drohe ein „anti-ökologischer Rechtsruck“ in Europa. Mit dem Klimastreik kurz vor der Wahl will die junge Bewegung auch Erstwähler motivieren, ihre Stimme abzugeben. Bei dieser Wahl ist erstmals das Wählen ab 16 Jahren erlaubt.

