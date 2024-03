Braunschweig. Die Busse der Braunschweiger Verkehrs-GmbH müssen auf einigen Strecken Umleitungen fahren. Diese Linien sind betroffen.

Es betrifft gleich einige Buslinien quer durch Braunschweig: Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) muss wegen Baustellen in den anstehenden Osterferien Fahrten umleiten. Einige Haltestellen können daher nicht bedient werden.

Linien 417 und 433: Ab Montag, 18. März, und bis voraussichtlich Freitag, 22. März, wird auf dem Stadtweg in Hondelage eine Sackgasse eingerichtet. Grund sind Fahrbahnarbeiten im Kreuzungsbereich Hegerdorfstraße. Davon betroffen sind in Fahrtrichtung stadteinwärts auch die Buslinien 417 und 433. Sie fahren nach dem Bedienen der Haltestelle Dammstraße eine Umleitung über die „Tiefe Straße“ und die Hegerdorfstraße und bedienen dann wieder wie gewohnt die Haltestelle Hegerdorfstraße. Die Haltestellen „Danziger Straße“, Troppaustraße und Angerburgstraße können in dieser Fahrtrichtung nicht bedient werden. Fahrgäste, die an der Haltestelle Berggarten zusteigen, beachten die um zwei Minuten verzögerte Abfahrtszeit. In Fahrtrichtung stadtauswärts sind die Buslinien 417 und 433 nicht betroffen.

Linien 413 und 436: Wegen der Sperrung der Hermann-Blenk-Straße müssen die Buslinien 413 und 436 ab Montag, 18. März, und bis voraussichtlich zum 28. März im Bereich Flughafen umgeleitet werden. Die Linie 413 dreht nach dem Bedienen der Haltestelle Peterskamp und fährt über die Forststraße bis zur Haltestelle Lönsweg. Die Haltestellen Eckenerstraße, Luftfahrtbundesamt, Flugunfalluntersuchungsstelle und DLR entfallen. Die Linie 436 endet an der Haltestelle Hermann-Blenk-Straße – die Haltestellen Luftfahrtbundesamt, Flugunfalluntersuchungsstelle, DLR und Flughafen können nicht bedient werden.

Die BSVG setzt als Ersatz von montags bis freitags Pendelverkehre mit Anbindung an die Linien 413 und 436 ein: Zwischen zirka 6 und 20 Uhr fährt ein Kleinbus im 30-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Steinriedendamm, Peterskamp, Eckenerstraße, DLR, Flugunfalluntersuchungsstelle und Luftfahrtbundesamt. Zwischen 7.30 und 10 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr wird zusätzlich ein Pendelverkehr mit einem Solobus eingesetzt, der im 30-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Steinriedendamm, Peterskamp, Eckenerstraße und Flughafen verkehrt. Die Fahrplandaten der Pendelverkehre sind in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) verfügbar und können auch unter www.bsvg.net abgerufen werden.

Linie 420: Die Buslinie 420 kann die Wolfenbütteler Straße ab zirka 20 Uhr am Donnerstag, 14. März, und voraussichtlich bis 6 Uhr am Freitag, 15. März, in Fahrtrichtung Wolfenbüttel nicht befahren und muss umgeleitet werden. Grund hierfür sind Kranarbeiten im Bereich der Wolfenbütteler Straße. Die Haltestellen Bürgerpark und Richmondweg können in diesem Zeitraum nicht bedient werden. Fahrgäste können ersatzweise die Stadtbahnlinien 1 und 2 nutzen, die von der Sperrung nicht betroffen sind.

Linie 480: Ab Montag, 18. März, bis voraussichtlich Freitag, 12. April, wird die Bundesstraße 214 zwischen der Mülldeponie und der Autobahn-Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Die Buslinie 480 muss in diesem Zeitraum in beide Richtungen zwischen den Haltestellen „Bei dem Gerichte“ in Braunschweig und „An der Aue“ in Rothemühle eine Umleitung über die Stadtautobahn 391 und die Hansestraße fahren. Dadurch können die Haltestellen Schlesierweg, „Am Grasplatz“, Steinecke, Steinhof und „Hülperode, Okerstraße“ nicht bedient werden.

red