Braunschweig. Imke Krysta übernimmt die Führung beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Braunschweig. Sie hat ein besonderes Anliegen.

Seit dem 19. Februar ist Imke Krysta die neue Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Braunschweig, wie die Beamten mitteilen. „Sie bringt reichlich Erfahrung mit in ihre neue Position“, heißt es in der Mitteilung über die Personalie, über die wir bereits vorab berichtet hatten.

Die gebürtige Hannoveranerin ist seit 23 Jahren Polizeibeamtin, davon fast zehn Jahre in der Polizeidirektion Braunschweig tätig. In ihrer jüngsten beruflichen Vergangenheit, seit Oktober 2021, leitete sie das Dezernat für Kriminalitätsbekämpfung und Prävention in der Polizeidirektion Braunschweig. „Mit ihrem Engagement und Fachwissen wird Imke Krysta auch zukünftig die Sicherheit in Braunschweig weiter stärken“, so die Polizei.

Krysta hat ein besonderes Anliegen in Braunschweig

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und nehme diese Herausforderung gerne an. Die Kriminalitätsbekämpfung in dieser Stadt geht eng einher mit vielen etablierten und starken Netzwerkpartnerschaften, die ich gerne weiter unterstütze. Dabei ist mir das Themenfeld der häuslichen Gewalt ein besonderes Anliegen. Straftaten aus diesem Deliktsbereich sind keine ,tragischen Einzelfälle‘, und es ist wichtig, Betroffenen einen Weg aus dem gewaltvollen Leben aufzuzeigen. Das beginnt bereits vor der Ermittlungsarbeit oft schon mit der wichtigen Botschaft: Sie sind nicht allein, wir helfen Ihnen“, wird Imke Krysta zitiert.

