Braunschweig. Am Samstagabend fuhr ein 19-jähriger Autofahrer einen 57-jährigen Fußgänger an, der bei Rot über die Straße ging. Der Unfall endete tödlich.

Am Samstagabend hat sich im Kreuzungsbereich Altstadtring/Madamenweg in Braunschweig ein tödlicher Verkehrsunfall zugetragen. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 22.55 Uhr mit seinem Audi den Altstadtring in Richtung Rudolfplatz, wie die Polizei Braunschweig berichtet. In Höhe Madamenweg fuhr er bei „Grün“ in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit überquerte ein von rechts kommender 57-jähriger Fußgänger bei Rot zeigender Ampel den Altstadtring. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß.

Der 57-Jährige wurde durch den Pkw des 19-Jährigen aufgeladen, schlug in die Windschutzscheibe und wurde dann durch das Bremsen auf die Fahrbahn geschleudert. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Passanten konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Fußgängers feststellen. Der 19-Jährige erlitt einen Schock, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsunfalldienst nahm den Unfall auf. Zusätzlich wurde ein Gutachter angefordert. Weitere Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Gesamtgeschehen des Unfalls machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0531) 476-3935 zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

red