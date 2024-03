Braunschweig. Das 8.-März-Bündnis hat viele Veranstaltungen organisiert: Demo, Tanzparty, Diskussion, Filmabend, Workshops und vieles mehr.

Zum Internationalen Frauentag 2024 hat das „8.-März-Bündnis Braunschweig“ wieder ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet. Bis zum 23. April werde das Thema „Sichtbarkeit!“ bei Veranstaltungen, Konzerten, Diskussionen und in Workshops aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, heißt es in der Ankündigung der Braunschweiger Gleichstellungsbeauftragten Marion Lenz. „Frauen sollen in ihrer Vielfalt gezeigt werden, ihren unterschiedlichen Sichtweisen soll Raum und Stimme gegeben werden“, sagt sie. „Ihre Leistungen sollen ebenso wie ihre Nöte ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.“

Das Programm (Anmeldung bei den jeweiligen Veranstalterinnen):

Mi, 6. März, 15 Uhr: Tanzperformance. Veranstaltet durch Sevim Kubat, Frauenbeauftragte der Lebenshilfe Braunschweig in Kooperation mit der „esistso!company“. Ort: Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Museumstr. 1 (barrierefrei).

Mi, 6. März, 17 Uhr: Workshop. „Du und ich – ja oder nein? Konsens in Sex und Beziehungen.“ Veranstaltet von: „sichtbar“. Fachzentrum gegen sexualisierte Gewalt. Ort: Münzstraße 16 bei „sichtbar“.

Do, 7. März, 18 Uhr: Feministischer Konzertabend. DGB-Kreisfrauenausschuss. Ort: Gewerkschaftshaus, Wilhelmstraße 5.

Do, 7. März, 19 Uhr: Frauengottesdienst. „Es werde Licht.“ Veranstaltet von: Kirchen-Frauen-Konvent der Ev.-luth. Landeskirche mit den Pfarrerinnen Johanna Klee, Kathleen Müller, Ulrike Scheibe, Vanessa Viehweger und Sabine Wittekopf. Ort: St.-Martini-Kirche, Altstadtmarkt.

Do, 7. März, 19 Uhr: Online-Vortrag. „Blickwinkel Prostitution.“ Veranstaltet von: Frauen-Union Kreisverband CDU Braunschweig.

Fr, 8. März, 17 Uhr: Empfang zum Internationalen Frauentag. Bei dieser Gelegenheit werden internationale Stimmen von Frauen zur Situation in ihren Herkunftsländern zu hören sein. Veranstaltet vom Gleichstellungsreferat. Ort: Dornse im Altstadtrathaus. Anschließend ab 18 Uhr Demo.

Sa, 9. März, 16 Uhr: Diskussion. „*Geschlecht als Spektrum – Was bedeutet das für Feminismus?“ Veranstaltet von: Trans*Beratung Region Braunschweig. Ort: Onkel Emma, Echternstraße 9 (Zugang barrierefrei).

Sa, 9. März, 19 Uhr: Frauentanzparty. Veranstaltet vom Verein „frauenBUNT“ in Kooperation mit dem Haus der Kulturen. Ort: Haus der Kulturen, Am Nordbahnhof 1.

So, 10. März, 14 Uhr: Frauenkleiderbörse. Mütterzentrum, Hugo-Luther-Str. 60A.

Mo, 11. März, 17.30 Uhr: „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.“ Veranstaltet vom Verdi-Ortsfrauenrat Nord. Ort: Gewerkschaftshaus, Wilhelmstr. 5, 2. OG.

Di. 12. März, 19 Uhr Diskussion: Wie kommunizieren Männer und Frauen? Veranstaltet von den Wirtschaftsfrauen Region Braunschweig. Ort: Kult-Theater, Hamburger Straße 273-C2.

Mi. 13. März, 17.30 Uhr: Filmabend und Infotisch. Veranstaltet von „pro familia“. Ort: Kaiserstraße 18 (Hinterhaus).

Mi, 14. März, 15.30 Uhr: Erzählcafé. „Mein intergeschlechtliches Kind.“ Veranstaltet vom Mütterzentrum/Mehrgenerationenhaus und dem Gleichstellungsreferat. Ort: Mütterzentrum, Hugo-Luther-Straße 60A.

Sa, 16. März / So, 17. März, 9-18 Uhr: Tanz-Workshops. Veranstaltet vom Mädchenarbeitskreis Braunschweig (MAK). Ort: Kinder- und Jugendzentrum B58, Bültenweg 58.

Mi, 20. März, 19 Uhr: Podiumsdiskussion. „Queere Sichtbarkeit – Gleichberechtigung im Abstammungsrecht.“ Veranstaltet von Bündnis 90/Die Grünen. Ort: Grüner Laden, Ägidienmarkt 13.

So, 24. März, 14 Uhr: Modenschau. „Zusammen sind wir schöner – Frauen in Trachten auf dem roten Teppich!“ Ort: Verein Bilmatî, Einkaufszentrum Elbestraße.

Di, 23. April, 19.30 Uhr: Antipatriarchales Wunschkonzert: Volume 3. Veranstaltet vom Staatstheater. Ort: Kleines Haus des Staatstheaters.

Mehr Infos: www.braunschweig.de/achter-maerz-buendnis

red